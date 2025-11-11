La Behobia–San Sebastián 2025 vuelve a enamorar

La Behobia–San Sebastián volvió a demostrar por qué es una de las carreras más queridas del calendario nacional. Este fin de semana, miles de corredores volvieron a agotar dorsales, a llenar el recorrido de energía y a confirmar que esta prueba tiene algo distinto, algo que se siente desde el primer metro. No importa si es tu primera Behobia o la número quince: siempre emociona.

La magia de la Behobia no está solo en sus kilómetros, sino en la animación, la gente, el esfuerzo acumulado durante meses y esas cuestas que ponen a prueba todo lo que eres capaz de dar. El ambiente del fin de semana lo dejó claro desde el sábado, día de la tradicional activación previa. En esta ocasión, Diario SPORT y Sporty Hangover organizaron un encuentro especial con punto de salida en East Crema Coffee, que reunió a más de 80 corredores a pesar de la lluvia, el cielo gris y el viento.

Rodaje suave, foto de grupo, rectas a ritmo de carrera y una sesión final de estiramientos fueron la combinación perfecta para soltar nervios antes del gran día. Como detalle, todos los asistentes recibieron una soft flask de regalo, un complemento clave para asegurar una buena hidratación, especialmente tras los meses de calor que han marcado esta preparación.

Con los deberes hechos, solo quedaba descansar, comer bien, hidratarse y esperar a que sonara el despertador del domingo. Más de 30.000 corredores tenían una cita en Irún, punto de inicio de una carrera que une dos ciudades y que exige una organización impecable. Desde 19 cajones de salida para evitar aglomeraciones hasta un dispositivo que garantizó una llegada fluida al corazón de Donosti.

La mañana no empezó fácil para todos. Quienes se desplazaban desde San Sebastián en tren sufrieron retrasos de Renfe de hasta 30 minutos y una posterior evacuación del convoy por avería. Algunas corredoras del primer cajón llegaron con apenas cinco minutos de margen. Aun así, una vez comenzó la carrera, todo fluyó. La salida de las élite femeninas a las 9:55 h y la masculina a las 10:00 h marcó el inicio de una edición cargada de emoción, con los últimos cajones cruzando el arco cerca de las 11:35 h, ya con el calor en aumento.

El ambiente desde el primer kilómetro volvió a ser indescriptible. El recorrido te empuja tanto como te exige. Las temidas subidas —Gaintxurizketa, con sus 2,5 km de ascenso constante, y Miracruz, ese último muro antes de la bajada final hacia San Sebastián— son duras, pero los gritos del público hacen que cada metro pese mucho menos. Esa mezcla de sufrimiento y motivación es lo que convierte la Behobia en una experiencia tan potente.

Una edición más, la carrera dejó claro por qué los dorsales vuelan cada año. Y mirando al futuro, 2026 podría traer una novedad importante: la organización está valorando implantar un sistema de sorteo para adjudicar dorsales, un modelo similar al de las grandes Majors que podría cambiar la forma de acceder a esta mítica prueba.

La Behobia no solo se corre. Se vive. Se siente. Se recuerda. Y un año más, volvió a enamorar.