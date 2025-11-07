Todo lo que debes saber de la Behobia - San Sebastián 2025: horarios, recorrido, dorsales y cómo seguirla en directo

La Behobia–San Sebastián 2025 será una edición especial. La clásica prueba guipuzcoana alcanza los 60 años de historia y volverá a llenar de ambiente el recorrido de 20 kilómetros entre Behobia (Irun) y el Boulevard donostiarra.

Con 28.000 inscritos y una lista de espera que se agotó en horas, la organización ha implantado por primera vez una cola virtual de inscripción para gestionar la alta demanda. Además, se estrena un sistema oficial de cambio de titularidad del dorsal, que permite transferirlo legalmente por 5 euros y evita reventas o irregularidades.

El dorsal debe estar siempre al nombre del corredor, ya que el seguro y los servicios sanitarios solo cubren a quien figure inscrito oficialmente.

Recogida de dorsal y bolsa del corredor

Los dorsales, camisetas y la bolsa del corredor se entregarán del 7 al 8 de noviembre en el Palacio de Congresos Kursaal de San Sebastián (viernes de 12:00 a 21:00 h y sábado de 10:00 a 20:00 h).

Así es la camiseta de Joma para la edición de 2025 / BEHOBIA

Recorrido de la Behobia - San Sebastián 2025

La carrera, de 20 km no homologados y 192 m de desnivel positivo, arranca en Behobia (Irun) y atraviesa localidades como Hondarribia, Oiartzun, Errenteria, Lezo y Pasaia antes de desembocar en el corazón de Donostia.

El primer gran reto llega en el kilómetro 7, con la subida a Gaintxurizketa, un muro largo y constante. Después, el trazado desciende hacia Errenteria, donde el público convierte las calles en un túnel de ánimo.

El recorrido detallado de la Behobia - San Sebastián 2025 / BEHOBIA

El segundo obstáculo, el alto de Miracruz (km 16), pone a prueba las piernas antes de la bajada final hacia el Boulevard, donde miles de personas esperan en la meta.

Los tiempos límite se fijan en 2 h 35 min, con salidas escalonadas:

09:30 h – Sillas de ruedas y handbikes

09:35 h – Rollers

09:55 h – Mujeres élite

10:00 h – Resto de participantes

El mapa y las horas de salida de la prueba / BEHOBIA

Consigna, duchas y servicios al corredor

Cada participante puede depositar una mochila de hasta 5 kg en la Plaza Gipuzkoa, punto oficial de recogida tras meta.

En la llegada se ofrece avituallamiento sólido y líquido, zona de masaje y punto de encuentro por letras en la Plaza Okendo.

Para facilitar la recuperación, la organización ha habilitado duchas en polideportivos de Pío Baroja, Manteo y Anoeta, además de las instalaciones públicas de la Playa de la Concha.

El Ayuntamiento de Errenteria también abrirá sus centros deportivos de Galtzaraborda y Fanderia para quienes enseñen su dorsal.

Movilidad: cómo llegar a la salida

La prueba apuesta por la sostenibilidad. Euskotren reforzará sus líneas E1 y E2 con trenes especiales desde las 7:30 h, y habrá lanzaderas desde la estación de Ficoba/Irun hasta la zona de salida.

Los corredores pueden usar la tarjeta MUGI, que ofrece un 60 % de descuento y permite viajar hasta nueve personas con un mismo soporte.

La organización recomienda evitar el coche privado y llegar con antelación a la salida, abierta desde las 8:30 h.

La medalla de finisher / BEHOBIA

Cómo seguir la Behobia - San Sebastián en directo

La organización ofrecerá un seguimiento en vivo desde la web oficial a través de Runloc. El sistema permitirá seguir el paso de cada corredor en tiempo real por los puntos de control, ver su progresión por tramos y recibir la estimación de llegada a meta.

También se incluirán mapas interactivos, clasificaciones provisionales y un buscador por nombre o dorsal.

Además, la web oficial y las redes sociales de @BehobiaSS ofrecerán actualizaciones, vídeos y fotografías durante toda la jornada, junto con los tiempos de los ganadores de cada categoría.