Behobia - San Sebastián 2025: horario, recorrido y cómo ver en directo

Este domingo 9 de noviembre se disputa la mítica Behobia-San Sebastián 2025, que este año celebra su 60ª edición. Te contamos al detalle el recorrido, la hora de salida y dónde ver la carrera por TV y en directo.

Con 28.000 inscritos y una lista de espera que se agotó en horas, la Behobia-San Sebastián está preparada para una cita que apunta a ser histórica. Para gestionar esta altísima demanda, la organización ha implantado por primera vez una cola virtual de inscripción para gestionar la alta demanda. Además, se estrena un sistema oficial de cambio de titularidad del dorsal, que permite transferirlo legalmente por 5 euros y evita reventas o irregularidades.

La presente edición de la Behobia-San Sebastián, que consta de 20 kilómetros y 192 metros de desnivel positivo, partirá desde Behobia (Irún) y recorrerá localidades como Hondarribia, Oiartzun, Errenteria, Lezo y Pasaia antes del colofón final en el Boulevard donostiarra. Entre los tramos más destacados figuran los emblemáticos Gaintxurizketa y el Alto de Miracruz, que pondrán a prueba las piernas de los corredores.

¿Cuál es el recorrido de la Behobia - San Sebastián 2025?

El recorrido detallado de la Behobia - San Sebastián 2025 / BEHOBIA

¿A qué hora empieza la Behobia - San Sebastián 2025?

La Behobia–San Sebastián 2025 tendrá lugar este domingo 9 de noviembre a partir de las 9:30 horas (CET). Estos serán los horarios de salida:

Sillas de ruedas y handbikes: 9:30 horas (CET)

9:30 horas (CET) Rollers: 9:35 horas (CET)

9:35 horas (CET) Mujeres élite: 9:55 horas (CET)

9:55 horas (CET) Resto de participantes: 10:00 horas (CET)

¿Cómo seguir en directo la Behobia - San Sebastián 2025?

La organización de la Behobia–San Sebastián 2025ofrecerá un seguimiento en vivo desde la web oficial a través de Runloc. El sistema permitirá seguir el paso de cada corredor en tiempo real por los puntos de control, ver su progresión por tramos y recibir la estimación de llegada a meta.

También se incluirán mapas interactivos, clasificaciones provisionales y un buscador por nombre o dorsal.

Además, la web oficial y las redes sociales de @BehobiaSS ofrecerán actualizaciones, vídeos y fotografías durante toda la jornada, junto con los tiempos de los ganadores de cada categoría.