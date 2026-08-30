Begoña, psicóloga, sobre cómo vencer la pereza de entrenar: "Ya no te vas a poner excusas nunca"

La pereza puede convertirse en uno de los principales obstáculos a la hora de hacer ejercicio, especialmente cuando el entrenamiento se percibe como una obligación más dentro de una rutina cargada de responsabilidades. Sin embargo, Begoña, psicóloga y creadora de contenido en Instagram bajo la cuenta @bego_psicologa, propone cambiar completamente la forma de entender ese momento para conseguir que acudir al gimnasio deje de ser una lucha contra nosotros mismos.

Su consejo parte de una idea muy sencilla: hay que interpretar el entrenamiento como un premio y no como un castigo. En lugar de pensar que tenemos que ir al gimnasio porque estamos obligados a hacerlo o porque nos sentimos culpables por no haber entrenado, la psicóloga recomienda convertir ese momento en un espacio dedicado exclusivamente a nosotros mismos.

"Interpretar el momento en el que vas a entrenar como un premio, no como un castigo", explica Begoña en el vídeo. Para ella, este cambio de perspectiva puede modificar por completo nuestra disposición a hacer ejercicio. "Qué bien. O sea, eso te cambia totalmente. Ya no te vas a poner excusas nunca", asegura durante la conversación.

La psicóloga pone su propia experiencia como ejemplo para explicar cómo funciona este cambio de mentalidad. Actualmente, reconoce que ha encontrado una forma de hacer que sus entrenamientos sean todavía más agradables: escuchar música que le gusta mientras hace ejercicio. En su caso, se ha aficionado al tecno portugués, una elección que utiliza para convertir la sesión en un momento de disfrute.

"Me pongo mi tecno y tú, tú, tú. Me voy y me pego una hora entrenando como si fuera una marine norteamericana en toda regla, haciendo flexiones y de todo, súper motivada", cuenta entre risas. Más allá de la anécdota, su experiencia sirve para mostrar la importancia de encontrar elementos que hagan que el ejercicio resulte atractivo y que ayuden a asociarlo con sensaciones positivas.

Begoña también explica que su propia rutina laboral le permite ver el gimnasio como un descanso dentro de una jornada de trabajo. Como tiene las instalaciones en el mismo edificio, cuando llega el momento de entrenar simplemente se dice a sí misma: "Va, ahora voy y subo al gimnasio". De esta manera, no siente que esté añadiendo otra obligación a su día.

La diferencia, según su planteamiento, está precisamente en la interpretación que hacemos de ese momento. No es lo mismo pensar "tengo que ir al gimnasio y todavía no he ido hoy" que entender que estamos reservando una hora para cuidar nuestro cuerpo. En el primer caso aparece la sensación de obligación; en el segundo, la actividad puede convertirse en una recompensa.

Esta idea también aparece en el mensaje que acompaña al vídeo en Instagram. Begoña explica que la pereza puede comenzar antes incluso de ponerse las zapatillas, ya que nuestro cerebro anticipa lo que va a ocurrir. Si asociamos el entrenamiento con esfuerzo, sacrificio, cansancio u obligación, es más fácil que aparezcan excusas para evitarlo.

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Por eso, su recomendación no consiste necesariamente en hacer que el entrenamiento sea menos exigente, sino en cambiar el significado que le damos. "Entrenar es el momento que dedicas a cuidar tu cuerpo. Es energía. Es fuerza. Es salud. Es capacidad", señala en la publicación. La actividad física sigue requiriendo esfuerzo, pero la forma de afrontarla puede ser diferente.

Encontrar música, reservar un momento exclusivamente para nosotros o simplemente cambiar el diálogo interno pueden ser pequeñas estrategias para conseguirlo. La cuestión no sería esperar a tener ganas de entrenar, sino construir una rutina en la que acudir al gimnasio deje de percibirse como una obligación desagradable. Como resume Begoña, "deja de vivir el entrenamiento como un castigo. Empieza a vivirlo como un premio".