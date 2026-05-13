Beatriz Romero, psicóloga, lanza una advertencia sobre el ejercicio después de los 40: "No siempre es falta de voluntad, muchas veces es agotamiento mental"

A partir de los 40, perder masa muscular deja de ser solo una cuestión estética y empieza a convertirse en un problema de salud. El médico y neurocientífico Vassily Eliopoulos insiste en que entrenar fuerza ya no debería verse como algo opcional, sino como una herramienta clave para llegar mejor a la vejez.

Según explica, mantener el músculo activo ayuda a proteger el metabolismo, mejora la movilidad y reduce el riesgo de fragilidad con el paso de los años.

Beatriz Romero advierte

Aunque sabemos que movernos es importante, la realidad es que mucha gente sigue viendo el ejercicio como algo opcional, casi como un "extra" reservado para quienes quieren verse mejor físicamente. Y ahí, según explica el doctor Vassily, está uno de los grandes errores modernos.

Para él, el músculo no es solo estética ni fuerza: es una especie de seguro de vida silencioso que influye directamente en cómo envejecemos, cómo responde nuestro cuerpo al azúcar, cómo protegemos los huesos e incluso cómo regulamos nuestras hormonas.

Cómo ganar músculo a partir de los 40 / Derich Anrey / Freepik.

Además, como explica la psicóloga Beatriz Romero, directora de Consulta Desperares, a partir de los 40 años el cuerpo empieza a responder de otra manera. El metabolismo se vuelve más lento, el cansancio aparece antes y los cambios físicos dejan de notarse tan rápido como ocurría años atrás.

Eso provoca que muchas personas pierdan motivación, porque el cerebro tiende a priorizar aquello que ofrece una recompensa inmediata y evita todo lo que suponga un esfuerzo prolongado. Aunque sepamos que hacer ejercicio es beneficioso para la salud, cuesta mantener la constancia cuando los resultados tardan en llegar.

Ahí es donde aparece ese choque entre la razón, que entiende la importancia de moverse, y las emociones, que muchas veces no encuentran una satisfacción rápida.