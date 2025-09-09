Barcelona se vuelca con la Cursa de la Mercè: 14.000 inscritos y récord absoluto

La Cursa de la Mercè Bimbo Global Race, que este próximo domingo 21 de septiembre alcanzará su 47ª edición, ha agotado todos sus dorsales y tendrá más de 14.000 corredores en la salida de la prueba popular de 10 kilómetros, según ha informado este martes la organización.

Así, la carrera celebrará su edición más multitudinaria, superando los 13.000 corredores que se dieron cita en 2024, el récord hasta la fecha.

Enmarcada en la semana de "La Mercè més esportiva" (La Mercè más deportiva), la prueba, íntegramente solidaria, recorre algunos de los lugares más icónicos de la ciudad y constituye un clásico del calendario atlético barcelonés.

Así es el nuevo recorrido de la 10k de la Cursa de la Mercè / BCN

Ficha técnica: Día de la carrera : Domingo 21 de septiembre de 2025

: Domingo 21 de septiembre de 2025 Salida : 8.30 h. c. Aragó, cerca de c. Pau Claris

: 8.30 h. c. Aragó, cerca de c. Pau Claris Llegada : pl. Catalunya

: pl. Catalunya Distancia: 10 km.

"En pocas horas se han agotado los dorsales de la Mitja Marató de Barcelona by Brooks y ahora también los de la Cursa de la Mercè. Todo un éxito que demuestra el creciente interés de corredores y corredoras por las pruebas de nuestra ciudad", ha señalado el concejal de Deportes del Ayuntamiento de Barcelona, David Escudé, en declaraciones difundidas por el consistorio.

Además de la carrera de diez kilómetros, la cita ofrece otras modalidades: la Cursa Inclusiva de dos kilómetros, destinada a personas con diversidad funcional o movilidad reducida, y la Cursa Familiar, de carácter no competitivo, y que por segundo año consecutivo también ha agotado las 1.000 plazas disponibles.

Por otro lado, la Fiesta del Fitness, el otro gran acto de las fiestas de la capital catalana, que se celebrará el 24 de septiembre, ha completado igualmente sus inscripciones con 3.000 participantes, según ha informado la organización.