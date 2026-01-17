Barcelona toca el cielo: 400 atletas 'escalan' los 34 pisos de la Torre Glòries en una tarde histórica

Barcelona vivió este sábado una jornada inédita. Coincidiendo con la puesta de sol, a las 17.00 h, los participantes fueron tomando la salida de una de las pruebas más exigentes y singulares del calendario internacional: una ascensión contrarreloj por el interior de la Torre Glòries, uno de los iconos arquitectónicos del skyline barcelonés, con 686 peldaños, 34 pisos y 15 metros de altura.

Desde los primeros corredores hasta los últimos participantes, la prueba se desarrolló en un ambiente de máxima concentración, con atletas de élite llegados de todo el mundo, entre ellos Ivan Vuletic y Tea Faber, atletas 'top' del ránking mundial. Además, también participaron corredores amateurs, en una competición sin margen de error, en la que cada escalón se sube con la máxima rapidez posible.

Una carrera vertical y explosiva

Ascender 686 escalones en apenas tres o cuatro minutos exige una combinación perfecta de ritmo y gestión del esfuerzo. La dureza de la prueba fue evidente. La sensación desde dentro fue clara: la carrera es dura, explosiva y a la vez emocionante, en la que el pulso se dispara desde los primeros tramos y no hay espacio para la relajación. La organización estuvo a la altura de un evento internacional, con fisioterapeuta para los corredores y puntos de servicio en casi cada piso.

En la categoría élite masculina, la victoria fue para el croata Ivan Vuletic, que detuvo el crono en 3:04 minutos, demostrando su enorme experiencia en pruebas cortas y explosivas. El número uno completó una carrera prácticamente de récord.

“La semana pasada competí en China, en Shenzhen, con más de 1.000 escalones. Las carreras cortas como esta me gustan mucho: son explosivas, intensas. Son solo tres minutos, tienes que salir rápido, pero no demasiado, porque te quemas enseguida. Estoy muy contento de haber ganado aquí. Mi próxima carrera será en Varsovia, en marzo", afirma para SPORT tras la carrera.

Ivan Vuletic, número uno de la Cupra Barcelona Tower Running y séptimo del mundo / SPORT.es

En la categoría élite femenina, la también croata Tea Faber se impuso con un tiempo de 3:51 minutos. La tercera del mundo ganó la categoría femenina. “Soy de Croacia y quería venir a Barcelona para probar una carrera como esta. Normalmente rindo mejor en carreras largas, pero estoy satisfecha. Es mi tercera vez en Barcelona y la primera para competir. Me ha gustado mucho la organización y los voluntarios. No preparo específicamente escaleras: hago muchos kilómetros y mi cuerpo está preparado para rendir a alto nivel", dijo en los micrófonos de SPORT tras la carrera.

Tea Faber. La tercera del mundo terminó la carrera como primera clasificada, con una marca de 3:51 / SPORT.es

La imprenta catalana de Marc Rocadembosch

Uno de los participantes que más huella dejó en la prueba, fue Marc Marc Rocadembosch. El corredor de Berga terminó la carrera sexto, con una marca de 3:26. “Soy de Berga y me he preparado la carrera haciendo metros positivos en montaña y muchos tramos de escaleras. Mi objetivo era correrla en la ciudad de casa, en Barcelona", decía.

"El año pasado competí en Bucarest, que formaba parte de este mismo circuito mundial, y también en la de Montserrat, una prueba que combina el vertical de montaña con el vertical de escaleras en edificios. En este tipo de carreras busco la explosividad, por eso me centro en entrenamientos cortos y explosivos, priorizando la calidad y la intensidad por encima del volumen. Entreno pocas horas a la semana, pero a alta intensidad. He subido las escaleras de dos en dos, ayudándome mucho de la barandilla, y ha sido una carrera muy agónica", nos comentaba Marc, fatigado tras la prueba.

Marc Rocadembosch, junto a Elena B. De Castro, en la categoría 'pro' / SPORT.es

Otra de las grandes corredoras fue Elena B. de Castro. La española, con 5:15, acababa de llegar de China, en la que compitió, para preparar la carrera. “Una carrera como la que hice la semana pasada en China, que eran 3.201 escalones, comparada con las 684 de esta de Barcelona, es una diferencia muy grande. Al final estas son pruebas de media distancia-cortas y se busca la explosividad, como fortaleza mental”, decía, poniendo énfasis en la rapidez de la prueba de Barcelona.

"Para esta carrera he tenido poco tiempo, pero lo que buscaba era activarme, buscando esa zona 2 de frecuencia cardíaca, que me la preparo en el gimnasio porque en España es complicado tener acceso a edificios altos, 3-4 dias antes intento hacer distancias similares, buscando esa cadencia o 'pacing' para la carrera”, concluía, en SPORT.

Un circuito que empieza en Barcelona, pero dará la vuelta al mundo

Como primera prueba europea puntuable del Towerrunning Tour 2026, la CUPRA Barcelona Tower Running Challenge ha marcado el inicio de un circuito internacional que recorrerá más de 35 torres emblemáticas en todo el mundo y culminará en la Shanghai Tower, reforzando el prestigio global de esta disciplina.