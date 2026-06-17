Barcelona tendrá un gimnasio en la Plaça Catalunya: Fitness Park abre en El Triangle en 2027

La Plaça Catalunya de Barcelona tendrá gimnasio. Fitness Park, la cadena de origen francés que desde su aterrizaje en España en 2020 no ha parado de crecer, ha anunciado la apertura de un nuevo club en el centro comercial El Triangle, convirtiéndose así en el primer gimnasio en instalarse en uno de los espacios más icónicos del país. La apertura está prevista para principios de 2027.

El nuevo centro ocupará 2.000 metros cuadrados distribuidos para ofrecer una experiencia de entrenamiento completa: musculación libre y guiada, cross training, powerlifting, cardio y zonas específicas para practicar HYROX, la disciplina de fitness funcional que crece sin freno en todo el mundo y que en España acumula cada vez más seguidores. Todo ello equipado con marcas de referencia en el sector como Technogym, Eleiko, Hammer Strength, gym80 y Nike Strength.

Pero lo que puede marcar verdaderamente la diferencia respecto a otros centros de la ciudad es el modelo horario que la marca tiene previsto implementar: apertura las 24 horas del día, los 7 días de la semana, los 365 días del año. Una apuesta que rompe con las limitaciones habituales y que apunta directamente a quienes tienen horarios irregulares, trabajan por turnos o simplemente prefieren entrenar cuando el resto duerme.

Stéphane Miras y Édouard Texte, Máster Franquiciados de Fitness Park en España, lo explican sin rodeos: "Nuestra misión siempre ha sido liderar la revolución del fitness ofreciendo una experiencia de entrenamiento premium y accesible para todos. Con esta apertura en pleno corazón de Barcelona damos un paso más hacia nuestra meta".

La cadena, que actualmente cuenta con más de 90 clubes repartidos en más de 50 municipios, mantiene un ritmo de expansión que pocas marcas del sector pueden igualar en el mercado español.