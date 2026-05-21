Barcelona hace historia: los 40.000 dorsales de la Mitja Marató 2027, agotados en tiempo récord

La Hyundai Mitja Marató Barcelona by Brooks ha vuelto a romper todos los registros. La prueba barcelonesa ha agotado los 40.000 dorsales disponibles para su edición de 2027 en apenas siete días, un nuevo sold out histórico que confirma el enorme tirón internacional de una carrera que ya se ha consolidado como una de las grandes citas del calendario atlético mundial.

La próxima edición se celebrará el 14 de febrero de 2027 y llegará con cifras de récord. Según explicó la organización, el ritmo de inscripciones fue vertiginoso desde el primer momento: 10.000 dorsales vendidos en los primeros 48 minutos y 20.000 en solo tres horas. Una respuesta que supera todas las previsiones y que refuerza el posicionamiento de Barcelona como capital del running popular.

El regidor de Esports de Barcelona, David Escudé, celebró este nuevo hito durante la rueda de prensa celebrada este martes junto al director de Assets de RPM Sports, Cristian Llorens.

“Con este sold out histórico recogemos los frutos del trabajo de los últimos años. Barcelona se ha esforzado al máximo para tener la mejor media maratón del mundo y lo hemos conseguido”, destacó Escudé, que subrayó que “nadie se quiere perder” una edición que calificó como “una fita para el atletismo internacional”.

La evolución de la carrera explica por sí sola la dimensión del fenómeno. En 2019, la Mitja Marató de Barcelona contaba con 19.000 corredores y corredoras. Para 2027, la cifra se habrá más que duplicado hasta alcanzar los 40.000 participantes, manteniendo, según defendió Escudé, una experiencia de calidad tanto para los atletas como para la ciudad.

El crecimiento no solo es cuantitativo. La edición de 2027 refleja también un perfil cada vez más global, joven y diverso: habrá corredores de 120 nacionalidades, un 41% de participación femenina y una mayoría de inscritos menores de 35 años. La organización sitúa ese dato juvenil en el 54%, mientras que en el balance general también se remarca que el evento se consolida como una cita generacional, festiva y de proyección internacional.

Cristian Llorens reconoció que la velocidad de venta sorprendió incluso a la propia organización. “Estamos muy contentos y sorprendidos, no esperábamos llegar a los 40.000 participantes en una semana”, admitió.

El responsable de RPM Sports quiso, además, transformar el éxito en exigencia: “Son 40.000 cargas de responsabilidad, porque nuestra obligación es que vivan una experiencia inolvidable en todos los sentidos”.

37.000 para la maratón

El boom runner de Barcelona no se limita a la media maratón. En la misma comparecencia, Llorens anunció que la Zurich Marató de Barcelona también aumentará su capacidad, pasando de los 32.000 dorsales de la última edición a 37.000, una cifra que la coloca ya entre las cuatro maratones más populares de Europa. Las inscripciones, abiertas hace unas semanas, ya superan las 15.000, récord a estas alturas.

Tras el Grand Départ del Tour de Francia de este año, el Ayuntamiento quiere que 2027 sea otro curso clave para la proyección deportiva de la ciudad. El objetivo, según Escudé, es claro: que la Mitja Marató y la Marató de Barcelona se conviertan en dos de los grandes acontecimientos deportivos del año en la capital catalana. Y, a juzgar por la respuesta de los corredores, Barcelona ya corre a ritmo de récord.