Barcelona estrena su primera carrera vertical nocturna en la Torre Glòries: 686 escalones y 34 pisos

Barcelona volverá a convertirse en escenario deportivo de talla mundial el próximo 17 de enero a las 17.30h con la primera edición de la CUPRA Barcelona Tower Running Challenge 2026, una prueba inédita en Europa por su carácter nocturno y por su vinculación directa con el ambicioso Tower Running Tour de la Tower Running World Association (TWA).

El reto: 34 pisos, 686 escalones y un ascenso sin respiro por el interior de la icónica Torre Glòries, que este año celebra dos décadas formando parte del skyline barcelonés.

La carrera reunirá a 400 participantes llegados de distintos países, mezclando atletas de élite especializados en ascensos verticales con corredores aficionados que buscan medir su resistencia en un desafío tan breve como exigente. Porque en el tower running no hay margen para el error.

El cartel de la prueba que se celebrará en enero / TORRE GLÒRIES

Barcelona, ciudad que respira deporte en cada barrio, se estrena así en un formato que seduce por su intensidad y su simplicidad: tú, las escaleras y la gravedad en contra.

El premio para quienes alcancen la cima será doble: el orgullo de haber conquistado un rascacielos y las vistas 360º desde el Mirador Torre Glòries, un espacio que desde su inauguración en 2022 ya ha recibido más de 350.000 visitantes y que se consolida como uno de los grandes balcones urbanos de Europa.

La prueba barcelonesa será, además, la primera cita puntuable del Tower Running Tour 2026, un circuito que recorrerá más de 35 torres emblemáticas repartidas por varios continentes antes de la gran final en la Shanghai Tower, donde los corredores deberán enfrentarse a un monstruo vertical de 3.398 escalones.

Las inscripciones ya están abiertas en la web oficial del Mirador Torre Glòries, donde empieza el camino hacia arriba para todos aquellos que quieran escribir su nombre en esta primera gran escalada nocturna de Barcelona.