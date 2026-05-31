Barcelona celebra el Día Mundial del Running con un social run en pleno centro de la ciudad

El running lleva años dejando de ser una actividad solitaria para convertirse en cultura. Y Barcelona, una de las ciudades con mayor comunidad runner de España, lo vuelve a demostrar esta semana. El próximo martes 3 de junio, con motivo del International Running Day, MiiN Cosmetics y BORN han diseñado una jornada completa en la flagship de la marca de cosmética coreana, en la calle de Balmes 5, que mezcla deporte, cuidado de la piel y comunidad en un mismo espacio.

Durante todo el día, el local acogerá diferentes activaciones abiertas al público: photocall, experiencias en tienda y una estación de protectores solares para preparar la piel antes de salir a correr. El plato fuerte llegará a las 19:00 horas, cuando arranque un Easy Run de 5 kilómetros organizado junto al Barcelona Running Club, uno de los clubes con mayor proyección de la ciudad, con más de 850.000 seguidores mensuales.

Tras la carrera, la experiencia continúa con una sesión de recovery que incluye snacks saludables de Honest Greens, bebidas de Vitamin Well y un DJ set a cargo de Energy Sistem. Los participantes también recibirán un gifting exclusivo con productos de marcas como Dr.Jart+, Rovectin, Barr y Torriden, además de una camiseta co-brandeada diseñada específicamente para la ocasión entre MiiN Cosmetics, BORN y Barcelona Running Club.

La jornada cerrará con un sorteo en el que una persona de la comunidad se llevará un año completo de productos de ambas marcas. La entrada tiene un coste de 20 euros y da acceso a todas las actividades del día.

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Tanto MiiN como BORN han confirmado que esta primera activación conjunta marca el inicio de una alianza a largo plazo: a lo largo de 2026 y 2027 ambas firmas planean compartir nuevas experiencias en las que el deporte, el bienestar y la comunidad sean el hilo conductor.