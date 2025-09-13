Barcelona, capital del running: todas las carreras que vienen en 2025

Barcelona encara un final de 2025 marcado por la fiebre del running. Tras un verano en el que los trails de montaña y las cursas de barrio han mantenido viva la actividad atlética, el otoño llega cargado de citas populares que, en muchos casos, agotarán dorsales con semanas de antelación.

La Cursa de la Mercè, con su nuevo recorrido por el centro de la ciudad el próximo 21 de septiembre, abre la temporada de grandes pruebas masivas y anticipa un calendario que combina clásicos como la Cursa dels Bombers, la Jean Bouin o la Cursa dels Nassos con carreras de barrio tan queridas como las de Sants, Sant Andreu o la Sagrera.

También habrá espacio para propuestas solidarias como el trail Corre contra el Cáncer en la Zona Nord, para el regreso de la Cursa Nick Horta o para el reencuentro con el Estadi Olímpic en la Cursa Lluís Companys.

Entre asfalto y montaña, Barcelona se confirma como uno de los grandes epicentros del atletismo popular en España.

Septiembre:

21 septiembre – Cursa de la Mercè (10K). Con nuevo recorrido céntrico (Aragó con Pau Claris – Plaça Catalunya).

Octubre:

5 octubre – Cursa Nick Horta (solidaria, en las fiestas de Horta).

– (solidaria, en las fiestas de Horta). 18 octubre – Cursa Lluís Companys , con salida/llegada en el Estadi Olímpic.

– , con salida/llegada en el Estadi Olímpic. 19 octubre – Corre contra el Cáncer – Zona Nord Trail (solidaria, en Ciutat Meridiana y Collserola).

– (solidaria, en Ciutat Meridiana y Collserola). 19 octubre – Cros de Sants (cursa de barri muy popular).

Noviembre:

2 noviembre – Cursa Sant Martí .

– . 2 noviembre – Marató de Collserola (trail).

– (trail). 1 noviembre (día anterior) – Montjuïc – Tibidabo (trail urbano-montaña).

(día anterior) – (trail urbano-montaña). 9 noviembre – Cursa dels Bombers (10K, con novedades en recorrido).

– (10K, con novedades en recorrido). 15 noviembre – Trail Antena de Pedralbes .

– . 30 noviembre – Jean Bouin (histórica, múltiples categorías, desde escolares hasta élite).

Diciembre:

6 diciembre – Cursa Sant Andreu .

– . 14 diciembre – Cursa de la Sagrera .

– . 14 diciembre – Cursa CEC-Collserola (trail).

– (trail). 31 diciembre – Cursa dels Nassos (10K, con 13.000 participantes previstos).

Barcelona volverá a convertirse en el epicentro del running internacional en 2026 con la celebración de sus dos grandes pruebas: la Zurich Marató de Barcelona y la Mitja Marató Barcelona. Ambas citas son ya clásicos en el calendario atlético europeo y reúnen cada año a miles de corredores llegados de todos los rincones del mundo.

La primera gran cita será la Mitja Marató Barcelona, programada para el domingo 15 de febrero de 2026. Con un recorrido urbano rápido y atractivo, la prueba de 21,097 kilómetros se ha consolidado como una de las medias maratones más populares de Europa. Su trazado, con salida y llegada en el Passeig de Pujades, atraviesa lugares emblemáticos de la ciudad como la Sagrada Família, la Torre Glòries o el Arc de Triomf, lo que la convierte en una experiencia tanto deportiva como turística. La organización espera superar los 20.000 participantes y mantener su sello de circuito homologado, que la hace ideal para quienes buscan marca personal o clasificarse para pruebas de mayor distancia.

Un mes después llegará la cita reina: la Zurich Marató de Barcelona, que se disputará el domingo 15 de marzo de 2026. La prueba de 42,195 kilómetros es uno de los maratones más multitudinarios y prestigiosos de Europa, avalado por su etiqueta de la World Athletics y con la reputación de ser uno de los circuitos urbanos más bellos y animados del continente. Su salida desde la Plaça de Catalunya y su recorrido por puntos icónicos como el Camp Nou, el litoral barcelonés o la Plaça d’Espanya convierten la carrera en un escaparate mundial de la ciudad. Además, su perfil favorable y el clima mediterráneo de marzo lo convierten en un maratón ideal para debutantes y para corredores en busca de grandes registros.

Ambas pruebas no solo destacan por la calidad de sus recorridos y la organización, sino también por el ambiente que se vive en las calles. Decenas de miles de barceloneses se vuelcan cada año con los corredores, generando una atmósfera festiva que ha hecho de la Marató y la Mitja auténticos símbolos de la cultura popular de la ciudad. Para 2026, Barcelona espera batir récords de participación y confirmar su condición de destino imprescindible para los amantes del running.