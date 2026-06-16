Barcelona tiene casi 950 gimnasios: así es el mapa del fitness de la ciudad que más ha crecido en España

Barcelona ya no es solo la capital del Barça o del diseño. En 2025, la ciudad se ha convertido en la segunda gran plaza del fitness en España, únicamente por detrás de Madrid, con 949 centros de actividad física (929 en funcionamiento y 20 a punto de abrir) que mueven un negocio de 476,3 millones de euros y suman 733.061 abonados. Los datos proceden del Estudio del Sector del Fitness a Barcelona 2025, elaborado por ADECAFF e Intelligence 2P, y ofrecen por primera vez una radiografía completa de un mercado que ha crecido de forma sostenida durante los últimos cinco años.

Entre 2020 y 2025 abrieron 81 nuevos centros en la ciudad, con el segmento boutique liderando la expansión (62,8% de las nuevas aperturas) seguido del low cost (22,3%). Las marcas internacionales, como Fitness Park, Basic-Fit o Brooklyn Fitboxing, han acelerado su implantación y ya representan el 41,5% del crecimiento reciente. El resultado es un mercado altamente atomizado (el 69,7% de los centros son independientes) pero donde los grandes operadores globales están ganando terreno a marcas locales que durante décadas dominaron el paisaje urbano.

La estructura del mercado revela una paradoja llamativa. Los estudios boutique (yoga, pilates, HIIT, spinning) son mayoría numérica con el 75,5% de los centros privados, pero solo generan el 24,6% de la facturación privada. Los 40 Centres Esportius Municipals (CEM), que representan apenas el 4,4% de los centros, concentran el 27,5% de los abonados y el 25,5% de los ingresos totales de la ciudad. Son instalaciones que, además, ofrecen servicios difícilmente igualables: el 97,5% dispone de piscina y el 46% de spa, frente al 5,7% y el 2,9% del sector privado.

Tres barrios acumulan el 50%

Eixample, Sant Martí y Sants-Montjuïc acumulan más del 50% de la oferta. En los barrios de renta alta como Sarrià-Sant Gervasi o Les Corts, predominan los centros boutique y premium, con una ratio de apenas 319 habitantes por centro.

En el extremo opuesto, Nou Barris y Horta-Guinardó llegan a los 2.053 habitantes por centro, una brecha que el sector público intenta compensar con los centros municipales, que en algunas zonas representan hasta el 15% de la oferta disponible.

En términos económicos, los segmentos más rentables por instalación son los clubs de raqueta y natación con hasta 4,9 millones de euros de facturación media por centro y el segmento concesional, que lidera la facturación total con el 32% del mercado.

El low cost, en cambio, presenta todavía un recorrido inusualmente bajo para una ciudad de este tamaño: solo el 4,3% de la oferta privada, muy por debajo de otras plazas españolas como Madrid o Valencia, lo que apunta a un nicho con capacidad de crecimiento sin necesidad de canibalizar lo que ya existe.