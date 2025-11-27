Baqueira: la temporada empieza por todo lo alto

No está en Netflix. Tampoco en HBO. Pero sí en las mejores laderas de los Pirineos. La temporada 25/26 de Baqueira Beret llega bajo el lema “Días de Nieve”, una campaña que transforma la experiencia de esquiar en una auténtica serie de aventuras reales vividas entre tú y la nieve. Y, como cada buen estreno, llega con novedades de peso. Más pistas, más tecnología, más sostenibilidad y, por supuesto, más emociones.

Además, van a vivir un arranque de temporada de ensueño. Nevadas tempranas, ambiente invernal, pistas en condiciones óptimas y una estación a pleno rendimiento. Baqueira Beret ha encendido motores de forma espectacular con el mejor inicio de temporada desde 2019. Desde el sábado 29 de noviembre, los esquiadores podrán disfrutar de 54 kilómetros de pistas repartidos entre Baqueira, Beret y Bonaigua, gracias a una semana marcada por fuertes borrascas de norte y temperaturas que han rozado los -15ºC en Cap de Baqueira .

Las nevadas llegaron ya el jueves 20 y fueron ganando intensidad hasta cubrir la estación con espesores que alcanzaron los 40 cm en cotas altas. A esto se suma una intensa producción de nieve, posible gracias al frío sostenido, que ha permitido asegurar las arterias principales del dominio. El estreno incluye 17 remontes activos y un horizonte de ampliación: si las condiciones se mantienen, el 6 de diciembre se podría abrir aún más terreno .

Pero este arranque no es solo una cuestión de nieve. Es también una apuesta global por la experiencia. Baqueira Beret presenta este invierno una serie de novedades que refuerzan su posición como estación de referencia en los Pirineos. Desde nuevas pistas y mejoras en accesos para debutantes, hasta avances tecnológicos y una firme hoja de ruta en sostenibilidad.

Nuevas pistas, más opciones

Esta temporada se incorporan cinco nuevas pistas azules que enriquecen la oferta de nivel medio, ideales para disfrutar de un esquí fluido y panorámico: Cargolh, Lebre 1, Poric, Arrianglo y Sautarèth. Además, se han ensanchado trazados como la Cascada (Tortuga 2) y mejorado los enlaces, lo que facilita el acceso de esquiadores menos experimentados .

Tecnología al servicio del esquiador

Entre las grandes apuestas está la nueva Ski Track App, una herramienta que permite registrar descensos, consultar estadísticas personalizadas y compartir ubicación con amigos en tiempo real. Todo ello con una navegación intuitiva y un mapa interactivo que facilita moverse por la estación como si se llevara un guía en el bolsillo .

Gastronomía y après-ski de estreno

La temporada se inaugura también en los fogones. Se renueva por completo La Perdiu Blanca del Hotel Montarto, se transforma el antiguo Drinkery en la dulce Xocolateria Jolonch y el Moët Winter Lounge luce nueva imagen para seguir siendo el epicentro del après-ski de altura. Desde el 29 de noviembre estarán en marcha el Free Flow Bosque, el Grill Cinco Jotas, el Baqueira Bar 1500, el Bar Audeth en Beret y el Bar Bonaigua .

Todo listo para una escapada redonda

Los servicios de BabyBAQUEIRA 1500 y 1800 estarán operativos desde el primer día, al igual que las siete Baqueira Store, que ofrecen alquiler, venta y reparación de material. La agencia oficial ya permite reservar escapadas y vacaciones navideñas, mientras que el BaqueiraPASS se puede recargar online para esquiar desde el primer minuto.

Compromiso con la sostenibilidad

Esta temporada, la estación sigue reforzando su compromiso con el entorno: drones para retirar residuos en cauces, siembras para regenerar vegetación, nuevos paravientos para favorecer la acumulación natural de nieve y el reconocimiento internacional Wild Rivers para el tramo alto del río Noguera Pallaresa, símbolo de conservación ambiental en armonía con la actividad humana.

Una temporada para recordar

Todo está a punto para vivir una temporada que promete ser histórica. Las condiciones meteorológicas, la calidad de las pistas y la activación total de los servicios configuran un invierno perfecto en Baqueira Beret. Y como en toda buena serie, esto solo es el primer episodio. Vienen muchos más. De nieve, de emoción, de momentos compartidos. Vienen “Días de Nieve”.