Baqueira Beret estrena la Navidad con 40 cm de nieve nueva y 130 km de pistas abiertas

Hay algo mágico en ver cómo las primeras luces de la mañana iluminan las montañas recién nevadas del Valle de Arán. La estación de Baqueira Beret ha recibido hasta 40 cm de nieve nueva en cotas altas tras las intensas nevadas del pasado fin de semana, y el resultado no podría ser mejor: un paisaje invernal de postal y unas condiciones óptimas para disfrutar de las vacaciones de Navidad como hace tiempo no se recordaban .

El equipo técnico de la estación ha trabajado a contrarreloj para poner a punto sus tres grandes áreas: Baqueira, Beret y Bonaigua, con el objetivo de abrir hasta 130 km de pistas y casi la totalidad de los remontes. Las 100 pistas abiertasofrecerán espesores que oscilan entre los 40 y los 80 cm de nieve polvo, la favorita de los esquiadores más exigentes .

Más allá de los datos, Baqueira Beret sabe cómo convertir una jornada de esquí en una experiencia completa. Desde la comodidad de recargar el forfait online con el BaqueiraPASS hasta la posibilidad de alquilar el material, reservar parking o incluso el guardaesquís desde casa, todo está pensado para que el visitante solo tenga que preocuparse de disfrutar la nieve. A través de la App oficial también se accede a funcionalidades como el Ski Track o la localización de amigos, ideales para los días de gran afluencia .

Y en plena campaña navideña, la estación se llena de vida. La agenda de actividades está diseñada para grandes y pequeños, con algunos momentos que ya son clásicos: el 24 de diciembre, Papá Noel llega a las pistas en trineo de perros, saludando primero en Beret y luego en Baqueira 1800, donde se sentará en su trono para recibir las cartas de los niños .

La noche de Fin de Año es otro de los puntos álgidos, con misa en la iglesia de Baqueira, seguida de una chocolatada con vin cau y la emblemática bajada de antorchas, un espectáculo de luz que culmina con fuegos artificiales. Y para empezar 2026 con armonía, el 1 de enero se celebra un concierto de Año Nuevo con piezas de Bach y Mozart.

Pero la Navidad en Baqueira también se vive fuera de pistas. Las opciones de ocio y bienestar son muchas y variadas. Desde los servicios del Spa del Hotel Montarto, perfecto para recuperarse tras una jornada intensa, hasta las tiendas Baqueira Store, con material técnico y regalos únicos. En cuanto a gastronomía, el visitante puede elegir entre el sofisticado Moët Winter Lounge, el sabor tradicional del Cinco Jotas Grill o el encanto del Refugio San Miguel, sin olvidar el nuevo espacio dulce de la estación: la Xocolateria Jolonch .

El après-ski también tiene su lugar con fuerza en Baqueira, especialmente en el animado Baqueira Bar 1500, donde DJs y buen ambiente se encargan de cerrar el día con ritmo y copas entre amigos. Para las familias, los parques de nieve BabyBAQUEIRA, repartidos entre las cotas 1500, 1800 y Beret, aseguran que los más pequeños descubran la nieve en un entorno lúdico y seguro .

El 5 de enero, la Cabalgata de los Reyes Magos pondrá el broche final a las fiestas. Llegarán desde la cota 1800 en impresionantes máquinas pisanieve, bajando hasta la plaza de Baqueira 1500 entre aplausos, luces y la ilusión intacta de niños y adultos. Todo un cierre de oro para unas Navidades que, sin duda, quedarán grabadas en la memoria de quienes elijan pasarla entre las cumbres blancas de este rincón privilegiado del Pirineo.

Con excelente nieve, servicios premium y una agenda navideña repleta de momentos especiales, Baqueira Beret se reafirma como uno de los grandes destinos invernales de Europa. Estas fiestas, más que unas vacaciones, prometen ser una experiencia inolvidable al ritmo de la nieve.