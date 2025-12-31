Baqueira Beret despide el año con 140 km de pistas

La llegada del invierno ha transformado el paisaje de Baqueira Beret en un escenario perfecto para celebrar las fiestas navideñas. Con 140 kilómetros esquiables y unas condiciones inmejorables, la estación aranesa encara el Fin de Año como una de las semanas más esperadas de la temporada. Las recientes nevadas han dejado espesores de entre 50 y 80 centímetros, con una calidad de nieve entre polvo y dura, ideal para los amantes del esquí y el snowboard .

La estación prevé mantener abiertas hasta 110 pistas y operativos los 36 remontes distribuidos por todo el dominio, lo que garantiza la movilidad total entre sus sectores. Las temperaturas, que se mantendrán entre los -10 ºC y los 2 ºC en los próximos días, asegurarán el buen estado de la nieve durante toda la semana .

Pero Baqueira Beret es mucho más que nieve. La estación ha preparado una propuesta integral para estos días, en la que la experiencia va mucho más allá del esquí. Desde las tiendas Baqueira Store, donde encontrar regalos exclusivos y equipamiento técnico, hasta el spa del Hotel Montarto para quienes buscan recuperar fuerzas tras una intensa jornada en pistas, todo está pensado para ofrecer un confort total.

La gastronomía cobra un protagonismo especial en estas fechas. Los visitantes pueden elegir entre ambientes selectos como el Moët Winter Lounge, el Cinco Jotas Grill o el acogedor Refugi San Miguel en el sector de Bonaigua. Reservar con antelación será clave para asegurar una mesa en estos espacios de alta demanda durante la temporada alta .

Para quienes prefieren cerrar el día con un toque festivo, el Baqueira Bar 1500 ofrece sesiones de DJ al atardecer, mientras que la nueva Xocolateria Jolonch se presenta como el rincón ideal para disfrutar de una pausa dulce en familia. Los más pequeños también tienen su lugar especial en los parques BabyBAQUEIRA, ubicados en las cotas 1500, 1800 y Beret, donde pueden iniciarse en la nieve con total seguridad.

La agenda de actividades navideñas combina tradición y espectáculo en un entorno alpino inigualable. El 31 de diciembre, Baqueira vivirá uno de sus momentos más emblemáticos con la tradicional bajada de antorchas, precedida por una misa en la iglesia del pueblo y una chocolatada con vino caliente. El espectáculo culminará con un castillo de fuegos artificiales que iluminará el cielo del Valle de Arán .

El 1 de enero, el año nuevo arrancará con un concierto solidario en el que sonarán piezas de Bach, Süssmayr y Mozart, aportando un toque cultural a la celebración. Y el 5 de enero, la magia se apoderará de la estación con la llegada de los Reyes Magos, que descenderán desde la cota 1800 en máquinas pisanieves hasta la plaza de Baqueira 1500, donde esperará una merienda popular y una última misa para cerrar el ciclo navideño .

La estación, además, recomienda recargar con antelación el BaqueiraPASS a través de su web o app, un sistema que permite gestionar cómodamente el pase de esquí de temporada para titulares, familiares y amigos. Con esta combinación de nieve, tradición y servicios de alta calidad, Baqueira Beret se reafirma como uno de los destinos más completos para despedir el año rodeados de naturaleza, deporte y emociones.