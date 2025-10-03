Bagà se viste de gala con la presentación de los élites de la Salomon Ultra Pirineu 2025

La Salomon Ultra Pirineu 2025 ya está en marcha. Hoy, Bagà se ha vestido de gala para dar la bienvenida a los grandes protagonistas de la 16ª edición: un cartel de élite con nombres como Jonathan Albon, Miguel Heras, Núria Picas, Clàudia Tremps o Azara García, que junto a centenares de corredores nacionales e internacionales darán forma a un fin de semana inolvidable en el Parque Natural del Cadí-Moixeró.

La presentación de favoritos marca el inicio de una cita que trasciende lo deportivo. Cada primer fin de semana de octubre, Bagà deja de ser un tranquilo municipio pirenaico de apenas 2.000 habitantes para convertirse en una referencia del trail running con más de 4.000 participantes entre todas las carreras del fin de semana.

La Ultra Pirineu es un acontecimiento social y económico que transforma por completo la vida del pueblo y de toda la comarca del Berguedà. Se estima que tiene un impacto total de cinco millones de euros.

Una plaza que late con fuerza

La Plaza Porxada, punto de salida y llegada de la SUP100k, estrena este año una remodelación que llega a tiempo para la gran cita. Los trabajos incluyen mejoras en accesibilidad, drenaje y la renovación del pavimento, con el objetivo de conservar la esencia del espacio histórico mientras se adapta a la gran afluencia prevista.

En la madrugada del sábado, cuando los 1.300 corredores de la distancia reina emprendan sus primeros pasos bajo los frontales y los ánimos de la multitud, Bagà volverá a vibrar como en pocas ocasiones.

El espacio reformado aportará mayor fluidez y comodidad para los corredores y el público, pero conservará ese aura íntimo y mágico que convierte la salida en un momento mítico del trail.

Seguimiento nacional e internacional

La Ultra Pirineu llena hoteles, casas rurales y restaurantes desde semanas antes. Comercios y negocios locales se benefician de un turismo deportivo que pone al Pirineo catalán en el mapa internacional, reforzado por las retransmisiones de la televisión autonómica catalana (Esport3 y 3Cat) y YouTube de la Salomon Ultra Pirineu.

Más de 600 voluntarios participan en la organización. Bagà se transforma cada octubre en un lugar único: un espacio donde la montaña, el deporte y la comunidad se unen en una celebración difícil de igualar. Y este 2025 no será una excepción.

Con un cartel de lujo y un ambiente que late desde hoy con la presentación de los élites, la Salomon Ultra Pirineu 2025 promete volver a demostrar que un pueblo entero puede vibrar al ritmo del trail.