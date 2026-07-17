Bad Gyal (29 años): "No desayuno antes de ir al gimnasio, pero como cuatro huevos después"

Bad Gyal, una de las artistas españolas con más proyección internacional, ha contado que su rutina diaria pasa por entrenar en ayunas y apoyar la recuperación con un aporte importante de proteína nada más terminar: cuatro huevos después del gimnasio.

A sus 29 años, la cantante ha dejado claro que detrás de su físico y de su resistencia sobre el escenario hay mucha disciplina, tanto en el ejercicio como en la forma de comer. Es una diferencia palpable respecto a las rutinas que hemos visto en otras artistas.

Su entrenamiento

La artista explica que se “mata” en el gimnasio y que entrena prácticamente todos los días, sobre todo en etapas de ensayos y giras en las que pasa horas bailando y cantando. En esos periodos, su rutina típica consiste en dos horas de gimnasio por la mañana y, justo después, ensayos por la tarde, con lo que llega al final del día agotada.

La cantante catalana Bad Gyal / Instagram

Cuando trabaja su cuerpo, pone el foco en el tren inferior: cuádriceps e isquiotibiales, con muchas sentadillas, zancadas y ejercicios funcionales orientados a aguantar la exigencia física de sus conciertos. A esto suma sesiones de cardio y entrenamiento de fuerza, para mantener la masa muscular y la resistencia que necesita en el escenario.

Siempre en ayunas

Bad Gyal cuenta que no desayuna antes de ir al gimnasio y que se ha acostumbrado a entrenar en ayunas. Esta decisión forma parte de su propia estrategia: se siente mejor así y prefiere hacer el esfuerzo físico sin tener el estómago lleno. No es la única persona que opta por este sistema, ni mucho menos.

Muchos entrenadores hablan de la práctica del ejercicio en ayunas como una opción válida en personas sanas, siempre que el resto de la alimentación esté bien ajustada y no haya mareos ni falta de fuerzas. Eso sí, los especialistas suelen matizar que entrenar sin haber comido puede favorecer el uso de reservas energéticas pero también puede ser contraproducente si no se llega con energía suficiente o si la intensidad es muy alta.

Cuatro huevos después de entrenar

Tras la sesión de entrenamiento, la cantante recurre a un gesto sencillo pero contundente: tomar cuatro huevos. Ha explicado que últimamente esa es su rutina, y que los huevos se han convertido en uno de los pilares de su recuperación muscular.

Huevos duros. / Libre

De hecho, también los pide a menudo como aperitivo en su camerino antes y después de las actuaciones, a menudo en forma de huevos duros. Los huevos son una de las fuentes de proteína de mayor calidad nutricional. Aportan todos los aminoácidos esenciales, vitaminas del grupo B, vitamina D, fósforo y selenio, además de grasas saludables en la yema.

Para una persona que entrena mucho y desgasta músculo de forma constante, como es el caso de Bad Gyal, este tipo de alimento ayuda a reparar tejidos y a favorecer el aumento o mantenimiento de la masa muscular, siempre que la dieta esté bien equilibrada. Hacerlo en ayunas, eso sí, no está recomendado para todo el mundo.