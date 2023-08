Azara García de los Salmones: “Hay una desigualdad muy grande en el trail entre hombres y mujeres”

La corredora cántabra habla sin tapujos sobre la actualidad del trail running y se prepara para correr la CCC en UTMB

Azara García de los Salmones (Torrelavega, 1983), también conocida como ‘la Tormenta’ en las redes sociales, es una corredora profesional de trail running del Team HG-AMLSPORT. De hecho, fue la primera en España en dedicarse profesionalmente a este deporte en auge los últimos años, pero que todavía refleja una gran desigualdad entre los hombres y mujeres élite, tal como denuncia ella.

Este año has decidido hacer la distancia CCC en UTMB. A poco más de dos semanas, ¿cómo afrontas la prueba?

Con muchísima ilusión. Para todos los corredores estar en UTMB siempre es ilusionante e importante. Es una de las mejores carreras que hay ahora mismo en el mundo, donde se juntan los mejores corredores del mundo. Para mi este año es doblemente ilusionante, porque busco el objetivo de conseguir el pase para el ‘Golden Ticket’ para correr la Western States. Está difícil, todavía no estoy segura si son las dos o las tres primeras clasificadas o si con el pódium ya les viene directo o algo más. Pero sé que ahí podemos conseguir el pase. Estoy muy contenta, creo que hemos hecho una buena preparación. Y ya estoy deseando que llegue el viernes 1 de septiembre.

El año pasado debutaste en las 100 millas en UTMB, pero tuviste que abandonar, ¿lo volverás a probar?

El año pasado abandoné en el kilómetro 80, porque desde el km 30 iba con problemas de estómago y del 30 al 80 prácticamente no pude comer nada. Y decidimos que era inviable seguir 80 kilómetros más. Tuve que abandonar. Fue una decepción muy grande, porque debutaba en las 100 millas y en una carrera tan importante como UTMB fue un poco decepcionante. Este año no me veía muy preparada para afrontar otra vez unas 100 millas, sobre todo porque teníamos la primera mitad del año muy centrada en el mundial, que era una distancia de 80 km y no tiene nada que ver. Se junta todo y pensé que no era el año para prepararlo. La distancia de 100 km es una distancia que siempre me ha gustado mucho, y encima con el handicap de que ahí podía conseguir el ‘Golden Ticket’ para la Western States, que para mí sería mi principal objetivo del año que viene.

Tienes un brillante palmarés en el mundo del trail con varios campeonatos de España y un campeonato de Europa venciendo la mítica Zegama – Aizkorri. ¿La guinda sería ganar en Chamonix?

Lo firmaba ya. Ganar una carrera UTMB, estar en Chamonix y ganar una carrera es muy importante para el palmarés de una deportista de trail. Vamos, lo firmo ya, ¡ojalá! Sé que estamos haciendo una muy buena preparación, pero claro, todas las rivales también. Hay mucho nivel, habrá que pelearlo, pero vamos a intentarlo. Ojalá podamos sumar esta victoria en el palmarés.

Con UTMB pasa a menudo que recibe críticas, pero luego la gran mayoría participan. ¿Qué te parece cómo funciona este evento?

Siempre he sido muy crítica con UTMB. Todos somos muy críticos, pero luego todos estamos ahí. Por un lado, las marcas y los equipos exigen estar en UTMB porque es un escaparate impresionante a nivel mundial y porque es una de las mejores carreras. Y por eso todo el mundo tiene que estar en Chamonix. Ya no sólo a nivel de marca, sino porque también para el propio corredor hacer un podio o ganar una carrera de UTMB es una muy buena presentación para seguir negociando la siguiente temporada con las marcas. No estamos de acuerdo en muchas cosas. Es un negocio al final. Para ellos es un negocio. Este año no ha habido ninguna excepción, no hay invitación para nadie. Si quieres correr, pagas por todo. Es tremendo lo de UTMB y el circuito que han montado.

¿No te convence el sistema de clasificación de las UTMB World Series?

Es que ni siquiera te clasificas para el año que viene, aunque cruces la línea ganando…yo el año que viene no puedo estar otra vez en la línea de salida porque tendría que correr, además, una carrera del circuito. Me parece abusivo, me parece una forma tremenda de aprovecharse. Pero no ponemos el freno, no nos juntamos todas las élites y decimos que no va nadie, para intentar frenar un poco este negocio. Y al final vamos entrando por todo lo que van pidiendo, claro.

Tus inicios fueron en el atletismo, ¿qué te sedujo del trail para dar el salto a esta disciplina?

Creo que fue, sobre todo, porque llegué así de casualidad, tomándome un mes de respiro. Soy muy nerviosa. Ahora y siempre lo he sido. Me bloqueaba, entrenaba mejor de lo que competía. Descubrí el kilómetro vertical de Fuente De. Y venía muy quemada. Corro desde los 8 años y siempre he disfrutado. Pero esa última temporada que estábamos preparando algo de pista ya no estaba disfrutando. Ese día en Fuente De supongo que me pude olvidar del reloj, lo cual en atletismo es algo impensable. Disfruté el hecho de correr en medio de la naturaleza y ver sitios que si no fuera así no los vería. Cuando acabé de correr ese día me quedé enamorada del deporte que acababa de descubrir. Sobre todo, porque volví a sentir que disfrutaba de lo que hacía, sin presiones, volviendo un poquito a ser yo, que es lo que me faltaba en los últimos meses. Me enganchó por completo.

Azara García de los Salmones en una competición de trail running | @azarastorm

¿En la actualidad te dedicas al 100% al trail como profesional?

Sí, en la actualidad sí. Llevo como profesional desde 2017. Fui la primera mujer en España, para que veamos el nivel de cómo anda el trail. No sé si seremos sólo cinco mujeres en toda España que se puedan dedicar a esto profesionalmente. Pero a día de hoy, con mucho trabajo y gracias a las marcas (Sport HG, AML Sport), patrocinadores y a un equipo que decidieron apostar por mí puedo vivir de esto.

¿Hay mucha desigualdad entre hombres y mujeres en el trail?

Sigue habiendo una desigualdad grandísima. La diferencia de contratos que nos ofrecen las marcas es impresionante. Los contratos que tienen ellos comparado con los nuestros no tienen nada que ver. Como no se da esta posibilidad, seguimos con esta desigualdad. Como la mujer no tiene la posibilidad de profesionalizarse y dedicarse a ello, cuesta mucho que crezca el número de mujeres profesionales en España. Es muy complicado. También tienes tu caché para ir a carreras. Pues normalmente el caché de la mujer comparado con el del hombre es mucho más pequeño, pero ya si con suerte te plantean pagarte caché. Es muy normal, y me he encontrado con esto, que pagan a los hombres élite, pero a ti te ofrecen sólo gastos de alojamiento, dorsal y viaje.

Queda mucho por hacer también en la visibilidad que tenemos en las carreras. Ahora que se ha visibilizado mucho más el trail y están haciendo un esfuerzo para retransmitir las carreras, hay que reconocerlo, pero si nos ponemos a ver cualquier retransmisión la realidad sigue siendo la misma: hay más minutos de la carrera de hombres que de las mujeres. No se centran en nosotras hasta que los tres primeros hombres han cruzado la línea de meta. Es muy difícil que la mujer crezca. Dicen ¿por qué no hay más mujeres en el trail? Y la respuesta es que si no se les da la oportunidad...Siempre dicen que tenemos menos nivel. Evidentemente porque no se nos da la oportunidad de poder profesionalizarnos, dedicarnos a ello y que nuestro nivel crezca para que cada vez seamos más mujeres.

Te hemos visto correr en distancias largas, pero también en maratones de montaña, ¿te sientes igual de cómoda en ambas distancias?

Hace unos años te diría que me sentía igual en las dos distancias. La distancia de maratón la hice muchos años, también me encanta. Son diferentes carreras, con diferentes ritmos. Es otra manera de gestionar la carrera. Pero me gustaban las dos distancias, y en las dos me sentía muy cómoda, pero la realidad es que una va cumpliendo años y notas que no tengo la misma chispa que cuando tenía 33 o 40 años. Y ahora me voy sintiendo cada vez más cómoda en carreras un poco más largas, y para mí la distancia ideal está entre los 70 y 100 km. Son las ultras que más me gustan.