Avril Legault (90 años), estrella del Crossfit: "Seguiré viniendo a Crossfit hasta los 100 años"

Avril Legault, la nonagenaria de Ottawa que ha conquistado el mundo del Crossfit, celebra 90 primaveras sin ninguna intención de abandonar el deporte: tiró el andador y ahora hace rutinas completas, con la meta de llegar a los 100 años sin parar.

Esta canadiense se ha vuelto viral en el gimnsaio, donde ya es la envidia de jóvenes y veteranos por su muestra de energía imparable, a pesar de su edad. Su hija lo resume muy bien en unas nuevas declaraciones: es su salvavidas, la mantiene independiente y terca como una mula.

Del andador a heroína del Crossfit

Todo empezó hace poco: Avril llegó al Crossfit necesitando ayuda para caminar, pero las clases la transformaron. Hoy completa rutinas intensas, levanta pesos y hace movimientos funcionales que dejan boquiabiertos hasta a los entrenadores, y no es para menos.

Como habrás imaginado, el gimnasio al que acude suele girar en torno a su figura; para su cumpleaños, el dueño le regaló una membresía vitalicia, y ella lo festejó sudando en grupo. "Seguiré viniendo hasta los 100", soltó con esa chispa que la caracteriza.

Sus rutinas en el gimnasio

Sus sesiones mezclan fuerza, cardio y movilidad: burpees adaptados, squats, remo y pulls que fortalecen tanto los huesos como su corazón. No hay excusas de edad; esta es una buena prueba de que el Crossfit, bien dosificado, rejuvenece músculos y mente.

Los médicos y diferentes estudios así lo avalan: el ejercicio (y más allá del Crossfit en sí) reduce los riesgos de caídas, mejora la densidad ósea y eleva el ánimo a las personas de edad avanzada. Evidentemente, hay que adaptar las rutinas a cada cuerpo y necesidades, porque no todo el mundo puede presumir de esta energía a los 90 años.

Avril ya se encarga de motivar a varias generaciones: "Si yo puedo, tú también". Su historia se ha vuelto viral en redes sociales, con TikToks y vídeos de su clase de cumpleaños que ya suman millones de visualizaciones. Sus entrenadores ya la consideran la inspiración máxima.