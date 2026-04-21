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EJERCICIO

Avril Legault (90 años), estrella del Crossfit: "Seguiré viniendo a Crossfit hasta los 100 años"

Ha conquistado al mundo del Crossfit y no parece querer abandonarlo, a pesar de su avanzada edad.

Avril Legault, en una sesión de Crossfit con 90 años

Avril Legault, en una sesión de Crossfit con 90 años

Álex Pareja

Álex Pareja

Avril Legault, la nonagenaria de Ottawa que ha conquistado el mundo del Crossfit, celebra 90 primaveras sin ninguna intención de abandonar el deporte: tiró el andador y ahora hace rutinas completas, con la meta de llegar a los 100 años sin parar.

Esta canadiense se ha vuelto viral en el gimnsaio, donde ya es la envidia de jóvenes y veteranos por su muestra de energía imparable, a pesar de su edad. Su hija lo resume muy bien en unas nuevas declaraciones: es su salvavidas, la mantiene independiente y terca como una mula.

Del andador a heroína del Crossfit

Todo empezó hace poco: Avril llegó al Crossfit necesitando ayuda para caminar, pero las clases la transformaron. Hoy completa rutinas intensas, levanta pesos y hace movimientos funcionales que dejan boquiabiertos hasta a los entrenadores, y no es para menos.

Como habrás imaginado, el gimnasio al que acude suele girar en torno a su figura; para su cumpleaños, el dueño le regaló una membresía vitalicia, y ella lo festejó sudando en grupo. "Seguiré viniendo hasta los 100", soltó con esa chispa que la caracteriza.

Sus rutinas en el gimnasio

Sus sesiones mezclan fuerza, cardio y movilidad: burpees adaptados, squats, remo y pulls que fortalecen tanto los huesos como su corazón. No hay excusas de edad; esta es una buena prueba de que el Crossfit, bien dosificado, rejuvenece músculos y mente.

Los médicos y diferentes estudios así lo avalan: el ejercicio (y más allá del Crossfit en sí) reduce los riesgos de caídas, mejora la densidad ósea y eleva el ánimo a las personas de edad avanzada. Evidentemente, hay que adaptar las rutinas a cada cuerpo y necesidades, porque no todo el mundo puede presumir de esta energía a los 90 años.

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Avril ya se encarga de motivar a varias generaciones: "Si yo puedo, tú también". Su historia se ha vuelto viral en redes sociales, con TikToks y vídeos de su clase de cumpleaños que ya suman millones de visualizaciones. Sus entrenadores ya la consideran la inspiración máxima.

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