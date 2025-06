El aviso de Kilian Jornet para la Western States: "Las piernas se sienten bien"

Apenas unos días después de completar la Broken Arrow Ascent —una explosiva carrera vertical de 3,46 km y 548 metros de desnivel positivo— Kilian Jornet ha comenzado su última fase de aclimatación sobre el terreno de la Western States 100, su gran objetivo de la temporada.

El catalán, cuatro veces campeón del UTMB y uno de los nombres más reconocibles del trail running mundial, ha compartido sus primeras impresiones en suelo estadounidense a través de sus redes sociales: "Reconocimiento fácil de uno de los sectores finales de la Western. Las piernas se sienten bien".

El mensaje, breve pero revelador, llega después de recorrer casi 25 kilómetros de reconocimiento desde Foresthill hasta el río American, uno de los tramos clave en el último tercio de carrera. "Fue más fresco de lo que se espera para el fin de semana de la carrera", ha comentado, en alusión a una previsión meteorológica que apunta a temperaturas cercanas a los 35ºC durante el evento.

Regreso a un escenario histórico

La Western States no es una carrera cualquiera para Kilian. Fue precisamente allí donde compitió en 2010 y 2011, firmando un podio y una victoria en sus dos únicas participaciones. Desde entonces no había vuelto a medirse en el polvo de California, una ausencia de más de una década que añade mística a su regreso. "Estoy feliz por redescubrir estos trail después de todo este tiempo", ha escrito. Un reencuentro con el pasado, pero también con un estilo de carrera que no se adapta del todo a sus características: larga, calurosa y con mucho tramo corrible.

A diferencia de sus cimas alpinas habituales o los recorridos técnicos de los Pirineos, la Western States exige una gestión muy precisa del ritmo, la hidratación y el calor. Y Jornet lo sabe. Por eso su paso por la Broken Arrow Ascent, una prueba más explosiva y vertical, se interpreta como un entrenamiento adaptativo: estresar el cuerpo en altitud, recuperar rápido y acumular sensaciones de competición.

Balance tras la Broken Arrow Ascent

El pasado viernes, Kilian terminó en 23ª posición en esta carrera vertical celebrada en Palisades Tahoe. Su tiempo: 27 minutos y 27 segundos, en un trazado de 3,46 kilómetros y 548 metros de desnivel positivo. Aunque el resultado no fue su mejor marca —y no lo pretendía— sí ofreció pistas sobre su estado físico. "Ha sido una buena sacudida muscular, sobre todo por la intensidad y la altitud. Es otra cosa", confesaba en su Strava.

Kilian Jornet ya está en Estados Unidos / NNORMAL

Kilian Jornet quiere volver a ganar la Western

El 28 de junio, Kilian Jornet tomará la salida en Olympic Valley para recorrer los 161 km hasta Auburn, en una edición que promete emociones fuertes. A su lado estarán algunos de los corredores más en forma del circuito: Vincent Bouillard, Rod Farvard, Daniel Jones, Caleb Olson o Chris Myers figuran entre los favoritos a la victoria.

"La Western States no está hecha para mí, y por eso me motiva correrla" Kilian Jornet — Trail Runner

Jornet, sin embargo, afronta esta carrera con una mirada distinta. "La Western States no está hecha para mí, y por eso me motiva correrla", dijo hace apenas unas semanas.

El perfil detallado de la Western States / WS

Tras un inicio de 2024 en modo progresivo tras el nacimiento de su tercer hijo, Kilian ha demostrado en Chianti y ahora en Broken Arrow que vuelve a estar en forma. Pero más allá de los datos fisiológicos, lo esencial será su capacidad de gestión emocional y estrategia de carrera. La Western States no se gana en la subida al escarpe ni en los primeros 50 kilómetros: se gana —o se pierde— en la noche, con el cuerpo al límite y la cabeza tan importante como las piernas.

A menos de una semana del gran día, Jornet ya pisa la tierra polvorienta de los cañones, afina detalles, memoriza curvas y adapta su cuerpo al infierno californiano. "Las piernas se sienten bien", ha dicho. Y cuando eso ocurre en Kilian Jornet, todo es posible.