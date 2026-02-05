El aviso del cardiólogo José Abellán a los runners: "La media maratón lleva el cuerpo al límite"

Cada vez más personas deciden apuntarse a una media maratón, ya sea por gusto o por enfrentarse a un reto. Sin embargo, son muchos los expertos que recomiendan practicar esta disciplina del running con sumo cuidado. Entre ellos, José Abellán, cardiólogo y divulgador médico.

En uno de sus últimos vídeos publicados en redes sociales, el especialista médico alerta sobre el impacto que este tipo de pruebas puede tener en la salud si no se afrontan con la preparación adecuada.

"Muchas de las pruebas deportivas más populares, como las medias maratones o maratones, son eventos que llevan a nuestro cuerpo al límite", explica el especialista.

Según Abellán, una parte importante de las muertes que se producen en este tipo de competiciones deportivas pueden evitarse con una valoración médica y cardiológica previa, especialmente en personas que entrenan de forma amateur.

El principal riesgo se encuentra en el sistema cardiovascular. El esfuerzo prolongado y de alta intensidad al que se somete nuestro organismo en una media maratón puede desencadenar problemas cardíacos ocultos: "este tipo de esfuerzos puede hacer que se manifieste una cardiopatía saliente, que en algunos casos es mortal".

Y no es la primera vez que la ciencia aborda esta problemática. Estudios científicos publicados en revistas de renombre indican que el ejercicio extremo puede provocar un aumento transitorio de marcadores de daño cardíaco, como las troponinas, reflejo de un estrés significativo del miocardio. De nuevo, sobre todo en runners amateurs o con patologías previas no diagnosticadas.

Abellán insiste en la importancia de escuchar al cuerpo y acudir a un especialista ante cualquier síntoma como dolor torácido, mareos, palpitaciones o fatiga desproporcionada. Y por supuesto, consultar al médico para saber si puedes hacer estas actividades en función a chequeos médicos.