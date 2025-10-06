Avalancha de nieve en el Everest: cientos de senderistas atrapados a casi 5.000 metros

Una nueva emergencia se vive en el Himalaya. Una intensa tormenta de nieve sorprendió este fin de semana a cientos de excursionistas que transitaban por el valle de Karma, en la vertiente oriental del Everest. Las precipitaciones comenzaron de forma repentina el viernes y, en cuestión de horas, convirtieron los senderos en un muro blanco imposible de cruzar.

Las autoridades chinas y tibetanas confirmaron que más de mil personas se encontraban en la zona cuando se desató el temporal. Hasta el momento, los equipos de rescate han logrado evacuar a unas 350, trasladadas a la localidad de Qudang, mientras que otras 200 siguen sin poder salir debido al mal tiempo y la acumulación de nieve.

La operación de rescate es una de las más complejas de los últimos años en la región. A más de 4.900 metros de altitud, aldeanos tibetanos y guías locales se unieron a los bomberos para despejar los accesos bloqueados. Las imágenes difundidas por medios chinos muestran a rescatistas abriendo paso con palas y cargando a excursionistas exhaustos sobre sus espaldas.

El temporal llegó en plena temporada alta de senderismo en el Tíbet, coincidiendo con una festividad nacional de ocho días en China, lo que explica la elevada concentración de visitantes. Muchos de los atrapados eran grupos organizados que planeaban alcanzar los campamentos base de Cho Oyu o del propio Everest.

"Llovía, nevaba y hacía un frío insoportable. Apenas podíamos movernos ni dormir", contó a la agencia Reuters el excursionista Eric Wen, que formaba parte de un grupo de 18 personas. "Tres compañeros sufrieron hipotermia, y pensamos que no lograríamos salir".

Otra montañista, Geshuang Chen, relató a la BBC cómo despertó con su tienda casi sepultada: "La nieve llegaba al metro de altura. Fue aterrador. Sabíamos que teníamos que marcharnos inmediatamente o quedaríamos atrapados".

En la vertiente nepalí del Everest, las consecuencias del mismo frente meteorológico han sido aún más devastadoras. Inundaciones y deslizamientos de tierra han causado al menos 47 víctimas mortales, según fuentes oficiales.

Las autoridades han pedido precaución a los senderistas que planeen viajar a la región en los próximos días, ya que el temporal podría extenderse. Mientras tanto, los equipos de rescate continúan trabajando contrarreloj en el techo del mundo.