De Australia a Sudáfrica: el trail running vive un mayo con siete pruebas en la UTMB World Series

Mayo se convierte este año en el mes más cargado del calendario de la UTMB World Series. Siete pruebas en cuatro semanas, seis países y dos nuevas incorporaciones al circuito: el trail running internacional no descansa, y España tiene razones de sobra para seguir de cerca lo que está pasando fuera de sus fronteras.

El pistoletazo de salida lo dio Oh Meu Deus by UTMB, celebrada del 1 al 3 de mayo en Portugal, marcando la llegada del circuito al país vecino. Una prueba con 15 años de historia que debuta en la UTMB World Series con cerca de 2.100 corredores explorando la Serra da Estrela, la Serra do Açor y la Serra da Lousã.

La semana siguiente llega el plato fuerte: Ultra-Trail Australia by UTMB, del 14 al 17 de mayo, el primer Major de la temporada 2026. Con casi 8.000 participantes en las Blue Mountains, Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, esta edición se convierte en la más grande de su historia. Allí estará Ruth Croft (NZL, UTMB Index 823), campeona del UTMB 2025 y con cuatro victorias consecutivas en la mochila, enfrentándose a Miao Yao (CHN, UTMB Index 822), ganadora de la OCC 2025.

En los 50K masculinos, el neozelandés Daniel Jones defenderá título.

La salida de la Ultra Trail Australia, en una edición anterior / UTMB

Esa misma semana, Trail Alsace by UTMB reúne a 8.000 corredores entre viñedos, castillos medievales y los Vosgos alsacianos. Una prueba consolidada en el circuito europeo donde destaca la batalla en el Trail des Celtes (50K) entre el americano Christian Allen (UTMB Index 903) y los franceses Pierre Galbourdin y Pierre Livache.

También arranca Rothrock by UTMB, segunda novedad del mes: llega a la costa este de EE.UU., en el Bosque Estatal de Rothrock (Pensilvania), con senderos técnicos entre bosques y crestas rocosas que ya eran leyenda antes de unirse al circuito.

Y en Gales, el Ultra-Trail Snowdonia by UTMB congrega a unos 3.200 participantes en el Parque Nacional de Eryri, una de las pruebas más exigentes del calendario europeo.

Imagen de archivo de la salida de la Ultra Trail Snowdonia / UTMB

El 23 de mayo, Mozart 100 by UTMB estrena ubicación trasladándose de Salzburgo a Fuschl am See, en el corazón del Salzkammergut austriaco, con paisajes alpinos entre lagos y cumbres como el Schafberg.

Para cerrar el mes, Mountain Ultra Trail by UTMB regresa a George, en Sudáfrica, donde la Garden Route y las montañas Outeniqua ofrecen uno de los escenarios más salvajes del circuito, con casi 2.000 participantes y una participación femenina mayoritaria en la distancia de 25 km.