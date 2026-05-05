TRAIL
De Australia a Sudáfrica: el trail running vive un mayo con siete pruebas en la UTMB World Series
El circuito de la UTMB World Series vive en mayo su momento más intenso de la temporada, con siete pruebas repartidas por Europa, Oceanía, América y África que incluyen el primer Major del año
Mayo se convierte este año en el mes más cargado del calendario de la UTMB World Series. Siete pruebas en cuatro semanas, seis países y dos nuevas incorporaciones al circuito: el trail running internacional no descansa, y España tiene razones de sobra para seguir de cerca lo que está pasando fuera de sus fronteras.
El pistoletazo de salida lo dio Oh Meu Deus by UTMB, celebrada del 1 al 3 de mayo en Portugal, marcando la llegada del circuito al país vecino. Una prueba con 15 años de historia que debuta en la UTMB World Series con cerca de 2.100 corredores explorando la Serra da Estrela, la Serra do Açor y la Serra da Lousã.
La semana siguiente llega el plato fuerte: Ultra-Trail Australia by UTMB, del 14 al 17 de mayo, el primer Major de la temporada 2026. Con casi 8.000 participantes en las Blue Mountains, Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, esta edición se convierte en la más grande de su historia. Allí estará Ruth Croft (NZL, UTMB Index 823), campeona del UTMB 2025 y con cuatro victorias consecutivas en la mochila, enfrentándose a Miao Yao (CHN, UTMB Index 822), ganadora de la OCC 2025.
En los 50K masculinos, el neozelandés Daniel Jones defenderá título.
Esa misma semana, Trail Alsace by UTMB reúne a 8.000 corredores entre viñedos, castillos medievales y los Vosgos alsacianos. Una prueba consolidada en el circuito europeo donde destaca la batalla en el Trail des Celtes (50K) entre el americano Christian Allen (UTMB Index 903) y los franceses Pierre Galbourdin y Pierre Livache.
También arranca Rothrock by UTMB, segunda novedad del mes: llega a la costa este de EE.UU., en el Bosque Estatal de Rothrock (Pensilvania), con senderos técnicos entre bosques y crestas rocosas que ya eran leyenda antes de unirse al circuito.
Y en Gales, el Ultra-Trail Snowdonia by UTMB congrega a unos 3.200 participantes en el Parque Nacional de Eryri, una de las pruebas más exigentes del calendario europeo.
El 23 de mayo, Mozart 100 by UTMB estrena ubicación trasladándose de Salzburgo a Fuschl am See, en el corazón del Salzkammergut austriaco, con paisajes alpinos entre lagos y cumbres como el Schafberg.
Para cerrar el mes, Mountain Ultra Trail by UTMB regresa a George, en Sudáfrica, donde la Garden Route y las montañas Outeniqua ofrecen uno de los escenarios más salvajes del circuito, con casi 2.000 participantes y una participación femenina mayoritaria en la distancia de 25 km.
- Cambios en el permiso de conducir a partir de 2026: la norma de la DGT afecta a los conductores nacidos entre 1956 y 1961
- Candidato sorpresa al banquillo del Real Madrid
- Bastoni regresa y decepciona al Barça: sigue sin apretar por su salida
- Pini Zahavi gestionaría la oferta millonaria de Arabia al Barça por Raphinha
- ¡Cumbre de Deco con los agentes de Anthony Gordon!
- Ya es oficial: La DGT cambia las normas y confirma el carné de conducir categoría B para los menores de 18 años que cumplan una serie de requisitos
- El giro final que acerca a Rashford al once del clásico
- LeBron James incendia las redes: 'Estoy arruinado