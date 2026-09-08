Aurelio Rojas, experto cardiólogo: "Si quieres descansar por las noche, debes evitar estas frutas a toda costa"

Mantener una buena higiene del sueño es algo ideal para hacer una correcta gestión del estrés cotidiano por una ecuación que parece simple cuando se tiene delante: si uno no duerme bien por las noches, irá acumulando cansancio hasta que su cuerpo empiece a enviarle ciertas señales de alerta.

Y es que cuidar de este aspecto de la vida no solo pasa por limitar el uso de pantallas al irse a dormir o en establecer una rutina concreta, sino en cómo nos alimentamos justo antes de meternos en la cama. Así lo describe Aurelio Rojas, cardiólogo, quien recomienda limitar el consumo de ciertas frutas en la cena.

Aurelio Rojas, doctor cardiólogo / Imagen de archivo

¿Qué frutas debemos evitar antes de irnos a dormir?

El experto en cardiología ha querido desmontar algunos de los mitos más extendidos sobre la idea de que consumir fruta en la cena es algo saludable, dado que hacer esto puede ir en contra de nuestro descanso por la noche. Y, precisamente, la razón de esto último residen en un elemento concreto: el azúcar.

Y es que en una reciente publicación en su cuenta de instagram, el doctor aconseja evitar el plátano, las uvas, el mango o la piña por "aumentar la respuesta insulínica de nuestro cuerpo". Esto podría hacer que nuestro sueño se viera interrumpido en varias ocasiones durante la noche, haciendo que descansáramos peor.

Por otro lado, Aurelio Rojas defiende que hay otras frutas que sí son ideales para consumir antes de irnos a la cama justo por el motivo contrario: se trata de alimentos con un contenido bajo en azúcar y que, al mismo tiempo, poseen otros elementos que pueden mejorar la calidad del sueño.

Cómo ejemplo de esto último, el cardiólogo menciona el kiwi. Una fruta que posee mucha vitamina C, lo cual es un elemento precursor de la serotonina; una de las hormonas del cuerpo que está asociada a la conciliación del sueño por las noches. Además de ello, estamos hablando de una fruta que beneficia nuestro sistema inmune y nuestra microbiota.

Por otro lado, el experto recomienda los arándanos: "Son ricos en polifenoles y cuentan con un efecto anfiinflamatorio que protege nuestro corazón. Además, no generan picos de glucosa, por lo que no activarán nuestro sistema nervioso durante la noche".

Arándanos. / Imagen de archivo

Como tercera fruta recomendada para la cena, Aurelio Rojas sugiere una de las grandes olvidadas como es la manzana. Eso sí, aconseja ingerirla con piel después de haberla lavado bien. El motivo de esto último es que cuenta con pectina; una fibra origen natural que "enlentece la digestión y no interfiere con el sueño", según el experto.

En este sentido, el cardiólogo asegura que mantener una buena higiene del sueño consta como un factor de protección ante posibles enfermedades cardiovasculares. Por tanto, lo mejor que podemos hacer es cuidar nuestra alimentación, sobre todo, en aquellos momentos previos a irnos a dormir.

Con esta selección de frutas, contaremos con alimentos que pueden ser muy buenos aliados en nuestro objetivo de descansar mejor por la noche, lo cual contará con un impacto directo en cómo gestionemos el estrés al día siguiente.