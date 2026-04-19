Aurelio Rojas, cardiólogo, revela la clave sobre caminar: "Hay que hacerlo sí o sí"

Está ampliamente documentado que caminar, al igual que cualquier actividad física, es sumamente beneficioso para la salud de las personas, especialmente aquellas que se encuentran sumidas en el sedentarismo.

Sin embargo, a pesar de que cualquier ejercicio es mejor que ninguno, también es cierto que hay formas de aumentar la efectividad de las inversiones de tiempo que las personas dedican a estas herramientas, tal y como desvela el cardiólogo Aurelio Rojas.

En este sentido, en una entrevista concedida al podcast ZZen Talks, el especialista detalló las claves para hacer que caminar sea auténticamente beneficioso, resaltando la intensidad incluso por encima del tiempo dedicado al acto.

“Se debe caminar a cierto ritmo y velocidad. Caminar como deporte no es dar un paseo, es caminar a un ritmo rápido y que nuestro corazón se acelere y nos falte un poco la respiración. Cuando mis pacientes me dicen que se fatigan, les digo que eso es perfecto y que están andando muy bien”, explicó.

A razón de ello, Rojas subraya que la meta es hacer que el corazón “bombee más rápido la sangre a los tejidos y que aumente esa captación de sangre y de oxígeno por los tejidos”, ya que un mejor consumo de oxígeno es "el principal parámetro que se ha relacionado con la longevidad".

"Cuanto mejor sea nuestro consumo de oxígeno, más años vamos a vivir con una mayor calidad de vida. Y ese consumo de oxígeno, que se mejora con el ejercicio cardiovascular, hay que hacerlo sí o sí”, prosiguió.

Asimismo, añadió: “Tenemos que movernos y hacer que nuestro corazón lata más rápido. Solo con 1.000 pasos al día ya hay un 10 % de reducción de sufrir un evento cardiovascular y es algo sumatorio".

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“Todos esos beneficios de reducción de mortalidad y de enfermar que ofrece caminar los vamos a potenciar si añadimos además el entrenamiento de fuerza, porque el músculo es el principal órgano metabólico de nuestro cuerpo. Hay estudios que indican que quienes hacen entrenamiento de fuerza dos o tres veces por semana reducen la mortalidad cardiovascular en un 30-40 por ciento. No hay ninguna pastilla que haga eso. Y, por supuesto, tiene otros muchos beneficios para la salud física y mental”, sentenció.