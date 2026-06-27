Aurelio Rojas, cardiólogo: "La fuerza muscular no solo sirve para moverte mejor. También se relaciona con el riesgo de caídas, la pérdida de autonomía, la calidad de vida e incluso con la mortalidad"

El cardiólogo Aurelio Rojas lleva tiempo insistiendo, a través de sus redes sociales, en que la fuerza muscular no es solo una cuestión estética o deportiva, sino una variable de salud clave. Según explica, tener más fuerza en piernas y manos se asocia con menos riesgo de caídas, menos pérdida de autonomía y mejor calidad de vida, y además puede tener impacto en la mortalidad por cualquier causa.

Por qué la fuerza importa tanto

El cardiólogo recuerda que la salud cardiovascular no depende solo del corazón, sino también de la capacidad funcional del cuerpo. En sus vídeos, destaca que la fuerza de agarre y la potencia de las piernas son buenos indicadores de salud y longevidad.

De hecho, señala que una menor fuerza de agarre aumenta el riesgo de muerte por cualquier causa y que la fuerza de las piernas es una de las mejores pistas sobre el estado general de una persona. Rojas pone el foco especialmente en las piernas porque las considera el gran motor metabólico del cuerpo.

Nuestras piernas, el gran motor

Entrenar las piernas ayuda a regular mejor la glucosa, mejora la reserva funcional y sostiene el equilibrio. Eso se traduce en menos caídas, más independencia y más capacidad para hacer tareas cotidianas sin ayuda. El mensaje del cardiólogo es claro: perder fuerza no solo hace que te muevas peor, también se asocia con peor pronóstico de salud.

Menor fuerza muscular significa menos capacidad de respuesta ante el envejecimiento, más fragilidad y más riesgo de complicaciones. Por eso insiste en que entrenar fuerza es una inversión directa en nuestra salud, en el presente pero también en el futuro.

Su recomendación

Rojas aconseja entrenar fuerza dos o tres veces por semana, con especial atención a ejercicios de piernas como sentadillas, zancadas o elevaciones de talón. También defiende que estos hábitos pueden mejorar la capacidad funcional de forma notable en apenas 12 semanas.

La idea es sencilla: no hace falta convertirse en atleta, pero sí incorporar el trabajo de fuerza de forma regular.