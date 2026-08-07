Aurelio Rojas, cardiólogo, explica por qué el magnesio puede favorecer el desarrollo muscular y el rendimiento, aunque no funciona igual en todos los casos

El magnesio se ha convertido en uno de los suplementos más populares por sus posibles efectos sobre el descanso, el estrés y el rendimiento físico. Sin embargo, que sea un mineral imprescindible para el organismo no significa que todas las personas necesiten tomarlo ni que todos los beneficios que se le atribuyen estén respaldados por la evidencia científica.

Sobre esta cuestión se ha pronunciado el cardiólogo Aurelio Rojas, que aclara algunos de los mitos más habituales en torno a este suplemento.

Entre ellos, desmiente que favorezca la retención de líquidos y explica en qué situaciones puede resultar útil, qué cantidad no conviene recomendar de forma general y qué personas deberían consultar antes con un profesional sanitario antes de empezar a tomarlo.

Magnesio, uno de los productos recomendados en perimenopausia, en Herbolario Navarro. / Marc Asensio Clupes

Lo que aporta el magnesio al organismo

El especialista explica que el magnesio desempeña un papel importante tanto en el rendimiento físico como en la salud metabólica. Según señala, este mineral favorece el desarrollo de la masa muscular y puede ayudar a mejorar el desempeño durante el ejercicio.

Además, apunta que también podría contribuir a controlar la presión arterial y los niveles de glucosa en sangre, dos factores estrechamente relacionados con el riesgo de padecer diabetes tipo 2.

El especialista también desmonta algunos de los mitos que rodean a este suplemento. Asegura que su consumo no provoca retención de líquidos ni perjudica la función renal en personas sanas.

Además, explica que podría aportar beneficios adicionales, como contribuir a reducir los niveles de colesterol y favorecer una menor inflamación del organismo al disminuir marcadores como la proteína C reactiva (PCR).

Aurelio Rojas, cardiólogo. / ·

Asimismo, destaca que puede desempeñar un papel importante en la salud ósea, especialmente en mujeres durante la menopausia. Según indica, el magnesio ayuda a mantener la densidad mineral de los huesos y puede ser un apoyo frente a problemas como la osteoporosis, por lo que considera que está lejos de ser un mineral perjudicial para este grupo de población.

El especialista también relaciona el magnesio con otros aspectos del bienestar más allá del rendimiento físico. Según explica, este mineral "puede ayudar a perder peso" y contribuir a mejorar el estado de ánimo, ya que también le atribuye beneficios frente a la depresión.

Además, destaca su posible papel para reducir el estrés y favorecer un descanso de mayor calidad, dos factores que influyen de forma directa en la salud y el bienestar diario.