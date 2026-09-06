Aurelio Rojas, cardiólogo: "Hacer dieta no es ni el primer, ni el segundo ni el tercer hábito más importante, sino que es hacer ejercicio"

Con el final del verano acercándose, las personas comienzan a proponerse nuevos hábitos de cara a conseguir sus objetivos antes de que termine el año, muchas veces teniendo que ver con la alimentación.

En aras de ser saludables y estar en mejor forma, millones de personas retoman el compromiso de hacer dieta en estas fechas, sin embargo, para el cardiólogo Aurelio Rojas, esto puede ser un gran error.

Particularmente, a través de su cuenta de Instagram, el experto en salud cardiovascular relató las investigaciones de un estudio que tomó a más de 700.000 personas para determinar cuál era el hábito común entre aquellos que vivían más.

"Y el resultado no fue probablemente el que estás pensando, porque hacer dieta no quedó primero, ni segundo, ni tampoco tercero. El hábito más importante fue hacer ejercicio, y eso explica por qué muchas personas dicen que comen poco y no adelgazan. Porque el músculo no sólo (0:36) quema calorías, actúa como una esponja", advirtió en primer lugar.

"Capta glucosa de la sangre, mejora la sensibilidad a la insulina y hace que tu cuerpo empiece a gestionar mejor la energía. Por eso los médicos decimos que el músculo es el órgano que más protege la salud y la longevidad. Y esto es algo lógico", continúa.

Por otro lado, Rojas añade que, durante la investigación, se constató que compaginar hábitos saludables en lugar de centrarse solo en uno también reduce el riesgo de morir, de manera que es mejor intentar implementar cambios positivos en cada faceta de la vida en lugar de buscar perfeccionar una sola.

La gimnasia para dedos mejora la flexibilidad, incrementa la fuerza de agarre y estimula la coordinación cerebral / Sportlife

"Esto quiere decir que no hace falta hacer una sola cosa perfecta, sino que es mejor hacer pequeños cambios y mantenerlos de forma constante. Así que si quieres mejorar tu salud, no empieces por una dieta imposible. Empieza con estos sencillos cambios ahora en septiembre y me cuentas el mes que viene. Camina 30 minutos al día. Apúntate al gimnasio", recomendó.

Aun así, el experto reconoce que la alternativa puede no ser del agrado de todos, de manera que exhortó: "Y si no te gusta, coge unas pesitas en casa o unas bandas elásticas. Pero lo importante es hacer ejercicio de fuerza dos o tres veces por semana. Cuanta más edad tengas, más importante".

"Deja de comer comida basura y cocina en casa e intenta acostarte la mayor parte de los días a la misma hora. Éxito asegurado. Palabra de cardiólogo", finalizó.

Aurelio Rojas, cardiólogo: “El café es uno de los hábitos más saludables que puedes adoptar” / Sport

Por último, para resumir la explicación, el cardiólogo enlistó cada uno de los hábitos que recomienda y en qué medida, concluyendo su publicación con la siguiente lista:

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