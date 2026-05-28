Aurelio Rojas, cardiólogo, desmiente los mitos sobre la creatina: "Entre 3-5 gramos al día suele ser suficiente para la mayoría de personas"

En los últimos años, los suplementos y complementos para la alimentación y bienestar se han popularizado en redes sociales. No obstante, sigue habiendo debate en relación a algunos de los productos más conocidos, como la creatina.

Por este motivo, el cardiólogo Aurelio Rojas ha publicado un vídeo en su Instagram desmontando los mitos de la creatina: "La creatina probablemente es uno de los suplementos más estudiados y más incomprendidos de internet".

Durante mucho tiempo, la creatina ha sido un suplemento utilizado por deportistas para aumentar la ganancia de masa muscular y retrasar la fatiga. En este sentido, el médico resalta que no es solo "para gente de gimnasio".

La creatina es una aminoácido no esencial que se sintetiza en el hígado / El Independiente

De hecho, el doctor Rojas destaca los múltiples beneficios de la creatina según la evidencia científica: "Más fuerza muscular, mejor recuperación, menos pérdida muscular con la edad, mejor rendimiento físico, posible mejora cognitiva y de la fatiga mental, beneficios en mujeres menopáusicas, apoyo en rehabilitación y enfermedades crónicas".

Respecto a los posibles riesgos, el especialista en cardiología lo tiene claro. "Y algo importante, en personas sanas no ha demostrado dañar riñón ni hígado en las dosis habituales".

Además, Aurelio Rojas desmiente algunos de los posibles efectos adversos que se han mencionado en otras publicaciones: "La caída del cabello o la 'retención de líquidos' generalizada siguen sin tener evidencia sólida consistente en humanos".

Según el experto, la mejor creatina es la de monohidrato. El médico explica que este tipo de creatina es "la más estudiada, más segura, más efectiva" y habitualmente, la creatina monohidrato es también la más barata. Para Rojas, "entre 3-5 gramos al día suele ser suficiente para la mayoría de personas".

Sin embargo, el divulgador advierte de que los complementos no pueden sustituir los hábitos saludables. "Ningún suplemento sustituye entrenar fuerza, dormir bien, comer comida real, controlar el estrés y mantener hábitos sostenibles", subraya.

Por último, Rojas avisa que la creatina no es un producto milagroso, pero bien empleada es una herramienta interesante para la salud y el rendimiento: "Este contenido es divulgativo y no sustituye la valoración médica individual, especialmente si tienes enfermedad renal, hepática o tomas medicación", sentencia.