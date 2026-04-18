Aurelio Rojas, cardiólogo: "Caminar como deporte no es un paseo, es caminar a un ritmo rápido"

Las caminatas diarias ofrecen múltiples beneficios para el bienestar físico y mental. Esta actividad física es gratuita y tiene un bajo impacto para las articulaciones. Además, puedes mejorar la salud cardiovascular, reducir el estrés y controlar el peso.

No obstante, para que este ejercicio tenga efecto es importante hacerlo con intensidad. En este sentido, el cardiólogo Aurelio Rojas ha destacado en ZZEN Talks que "hay que caminar a cierto ritmo y velocidad".

"Caminar como deporte no es un paseo, es caminar a un ritmo rápido y que nuestro corazón se acelere y te falte un poco la respiración. Cuando los pacientes caminan y me dicen que se fatigan les digo que perfecto, que están andando muy bien", afirma el médico especialista.

Al respecto, el doctor Rojas recalca la importancia de tener un mejor consumo de oxígeno (VO2max): "El objetivo es hacer que nuestro corazón bombee más rápido la sangre a los tejidos y que aumente esa captación de sangre y de oxígeno por los tejidos".

Un chico y una chica caminando / .

De hecho, el cardiólogo asegura que "cuanto mejor sea nuestro consumo de oxígeno, más años vamos a vivir con una mayor calidad de vida". La mejora de este parámetro está relacionada con el ejercicio cardiovascular, por lo que resulta clave practicarlo.

Para comenzar, lo primero que hay que hacer es dejar de tener una vida sedentaria y aumentar la actividad: "Tenemos que movernos y hacer que nuestro corazón lata más rápido", añade el experto.

"Sólo con 1.000 pasos al día ya hay un 10% de reducción de sufrir un evento cardiovascular y es algo sumatorio. Y lo que sabemos cada vez con mayor certeza es que todos esos beneficios de reducción de mortalidad y de enfermar que ofrece por ejemplo caminar los vamos a potencias si añadimos además el entrenamiento de fuerza", explica Rojas.

Según el cardiólogo, el entrenamiento de fuerza regular tiene un gran impacto preventivo: "Hay estudios que indican que quienes hacen entrenamiento de fuerza dos o tres veces por semana reducen la mortalidad cardiovascular en un 30-40 por ciento", sentencia en canal de YouTube.