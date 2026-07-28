Aurelio Rojas, cardiólogo: "La ciencia confirma que la avena es uno de los mejores alimentos para proteger la salud cardiovascular y metabólica"

Muchos nutricionistas y expertos en salud defienden la avena como uno de los alimentos más útiles en cuanto a prevenir enfermedades de todo tipo. No obstante, desde hace años están saliendo muchos estudios que especifican que su utilidad está especialmente ligada a proteger al cuerpo de posibles dolencias cardiovasculares.

Pero, ¿a qué se debe esto exactamente? ¿Qué tiene la avena para ser tan elogiada por nutricionistas y médicos? En este caso, hay que hacer especial mención a las declaraciones que compartía el Doctor Rojas, experto en salud cardiovascular, sobre la avena en una de sus últimas publicaciones.

Doctor Rojas / @doctorrojass

¿Por qué la avena es buena para la salud?

La publicación del Doctor Rojas tiene una misión clave por delante: desmentir aquellos mitos que se han generado alrededor de la avena por parte de muchos pseudonutricionistas y gurús que aseguran que es mala para la salud. En este caso, el experto médico asegura que ocurre todo lo contrario con este alimento.

¨La avena integral es uno de los alimentos con más respaldo científico para proteger la salud cardiovascular y metabólica¨, comentaba el doctor para especificar que consumir avena de forma frecuente puede llegar a constar como factor de protección contra infartos y otro tipo de dolencias del corazón.

Uno de los factores cruciales de la avena tiene que ver con un elemento denominado beta-glucano, cuyo papel es el de reducir la grasa en el intestino como, por ejemplo, el colesterol; constando como uno de los componentes que suponen mayor riesgo de enfermedades cardíacas en los niveles más altos.

Esto último posee ciertos efectos colaterales en el cuerpo que también reman a favor de la salud: al tener un índice menor de colesterol, se puede reducir la tensión arterial hasta en cinco puntos. Además, la avena posee una faceta antiinflamatoria que muchos médicos tienen en cuenta a la hora de recomendar su consumo.

Copos de avena / Imagen de archivo

En este sentido, la avena puede ser un alimento que, utilizado con cabeza, ayude en los procesos de pérdida de peso, así como en otros aspectos clave como en la regulación de la insulina. Por tanto, el médico asegura que también puede ayudar a controlar las diabetes que son de tipo 2.

Sin embargo, el Doctor Rojas asegura que no vale cualquier tipo de avena: ¨La mayor parte de los beneficios se han observado con copos de avena integrales, no con productos ultraprocesados que llevan avena como reclamo¨. Pero, ¿cómo debemos consumirla exactamente?

El experto hace una serie de recomendaciones clave con respecto a cantidades y frecuencias: entre 40-60 gramos de copos de avena integrales repartidos entre 3 y 5 veces por semana e idealmente acompañados de una fuente de proteína y grasas saludables.