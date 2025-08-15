¡Del atletismo al trail! el "golpe" de realidad de Roberto Alaiz: "Bajé como un teleñeco"

Roberto Alaiz, uno de los nombres más reconocibles del atletismo español en la última década, ha vivido un debut en el trail running que no olvidará fácilmente. Especialista en distancias que van desde el 3.000 obstáculos hasta la media maratón, el leonés ha destacado por su velocidad y resistencia en pista y asfalto, pero a sus 35 años decidió dar un giro a su carrera y probar suerte en las carreras de montaña. Su estreno llegó nada menos que en la Sierre-Zinal, la prestigiosa prueba suiza considerada por muchos como la mejor del mundo en su distancia.

Lo que esperaba que fuera un gran salto deportivo se convirtió en una lección de humildad. Alaiz compartió en sus redes sociales un relato sincero, en el que reconoció que la montaña exige algo más que rapidez: la técnica, la gestión y la resistencia muscular juegan un papel decisivo.

En el primer tercio de la carrera, el leonés se sintió cómodo. Guardó fuerzas y coronó el primer parcial junto a Miguel Benítez, con ganas de acelerar en el tramo llano. Pero todo cambió de golpe —literalmente— cuando, tras un cambio de rasante, salió despedido y sufrió su primera caída.

El segundo tercio trajo más dificultades: un esguince de tobillo y un fuerte golpe en la cabeza que le preocupó durante unos minutos. Aun así, apretó el ritmo, tratando de hidratarse y regular, aunque las sensaciones ya no eran las mejores.

En el último tramo, llegó el verdadero calvario. Los calambres le impidieron empujar, y la fatiga muscular en el aductor y el sóleo lo dejó sin respuesta. A falta de kilómetro y medio para la meta, una nueva caída —esta vez en bajada y con un “mortal incluido”— arrancó la ovación del público, que no dudó en asistirle. "Bajé como un teleñeco", describió gráficamente.

Alaiz cruzó la meta diez minutos por encima de su plan más conservador, exhausto pero con la determinación de volver. "Que quede por escrito: habrá otro Zinal para mí. Esta carrera y este lugar son especiales", concluyó en su mensaje.

Su experiencia es el ejemplo perfecto de que el salto del tartán a la montaña no es inmediato. La Sierre-Zinal, con sus 31 kilómetros y más de 2.200 metros de desnivel positivo, se cobra cada año ilustres víctimas entre corredores de élite en otras disciplinas. Y aunque el debut de Alaiz fue accidentado, su mensaje deja claro que no será el último capítulo de esta historia.