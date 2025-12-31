Ataque de tiburón: La posible causa de la muerte de la triatleta americana Erica Fox

En ocasiones la realidad supera la ficción y uno de los mayores miedos de quienes le temen a las aguas abiertas del océano se ha hecho realidad: un ataque de tiburón. Al menos, es lo que sospechan las autoridades tras encontrar el cadáver de la triatleta estadounidense, Erica Fox, en las costas de California.

La mujer de 55 años desapareció hace una semana durante una sesión de entrenamiento con otros 12 nadadores y la policía buscaba su cuerpo por la zona del oeste del país, algo que hallaron el pasado 27 de diciembre: "Los bomberos de Cal Fire y agentes del sheriff recuperaron un cuerpo del océano al sur de Davenport Beach, en el condado de Santa Cruz, California", confirmaba la Oficina del Sheriff del Condado.

La triatleta estadounidense, Erica Fox, encontrada muerta por un posible ataque de tiburón. / New York Post

Lo más escabroso del tema es la segunda parte del comunicado, en el que se apunta al mamífero marino como posible causa de la muerte: "Basándonos en las declaraciones de los testigos, creemos que se trató de un tiburón", teorizan, ya que solamente se basan en las declaraciones de los acompañantes durante el entreno a quien les pareció ver al animal en el agua.

De nada sirvió el aparato electromagnético que usaba en el tobillo y que supuestamente debía ahuyentar a los animales de su entorno, según comentaba su marido a los medios, con el objetivo de evitar ataques como el que terminó con su vida.

Una de las disciplinas del tiratlón es el nado. / Revista Triatlón

'The Guardian' repasó los datos y tan solo ha habido 16 muertes por causas relacionadas con ataques de tiburón en los últimos 75 años en todo el país, por lo que se trata de algo anómalo, aunque no imposible.

Para más inri, ahora se ha recuperado una publicación de la deportista en su muro de Facebook de hace unos años en la que destacaba que "el animal más peligroso del mundo" era el humano y lo acompañaba con una foto de un buzo nadando al lado del que posiblemente haya sido la causa de su muerte: "Y a su lado, un tiburón nadando pacíficamente", remataba el meme.

Publicación en Facebook de la difunta Erica Fox. / ·

La mujer estaba realmente concienciada de la necesidad de ser conscientes de que el entorno marino es un mundo completamente distinto al hábitat natural de los humanos, según ella misma comentaba en el pasado: "En cuanto te sumerges en el agua, te encuentras inmediatamente en un país extranjero. Somos los humildes huéspedes de la ecología oceánica. Me siento más vulnerable montando en bicicleta que estando en el agua", apuntaba.

También habló el gerente del programa ambiental del Departamento Ambiental de la fauna marina del California, John Ugoretz, que apuntaba a que estos mamíferos "no muestran un gran interés por las personas e incluso las evitan si se les acercan", pese a que ha aumentado su presencia en determinadas aguas de las costas.