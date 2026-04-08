La gran asignatura pendiente del running en España: solo 4 de cada 10 corredores entrenan fuerza

En el running popular hay una escena habitual: zapatillas, reloj y una suma constante de kilómetros. Lo que no siempre aparece en la rutina del corredor es el trabajo que no luce en Strava, pero que suele marcar diferencias en el rendimiento y, sobre todo, en la salud. Solo el 37 % de los corredores en España incorpora entrenamiento de fuerza y funcional a su preparación, según un análisis realizado por Amazfit en seis países europeos.

El dato coloca a España en la zona media-baja del estudio. Alemania y Reino Unido lideran la clasificación con un 42 %, mientras que Polonia alcanza el 39 %. Por detrás quedan Francia, con un 35 %, e Italia, con un 34 %. La fotografía deja una conclusión evidente: en España sigue predominando una cultura de entrenamiento muy centrada en correr por correr, con menos atención de la deseable al trabajo complementario.

En disciplinas como el trail running, donde el cuerpo debe absorber impacto, gestionar desnivel y mantener estabilidad en terrenos irregulares, la fuerza es una base de rendimiento. También en asfalto, donde la repetición del gesto multiplica el desgaste, contar con una musculatura preparada ayuda a mejorar la eficiencia de carrera, reforzar la estabilidad y reducir el riesgo de lesión.

El entrenamiento de fuerza, vital para correr

El estudio, además, detecta una tendencia que encaja con lo que se ve en grupos de entrenamiento y planes más estructurados: cuanto más frecuente es la práctica de carrera, mayor es la presencia del trabajo de fuerza. Los corredores que salen a correr hasta cuatro veces por semana suelen completar al menos una sesión adicional de fuerza o funcional. En cambio, quienes registran cinco o más sesiones semanales elevan esa cifra hasta dos entrenamientos complementarios.

Jesús Carrero, director general de EMEA de Amazfit, resume esa idea con claridad al recordar que correr "parece muy sencillo", pero exige una base sólida de fuerza y trabajo funcional para evitar fatiga, minimizar lesiones y llegar mejor preparado a objetivos concretos.

Un mensaje que en el actual boom del running conviene subrayar: acumular kilómetros sigue siendo importante, pero ya no debería ser suficiente. En un contexto en el que cada vez más corredores buscan rendimiento, salud y continuidad, la verdadera mejora puede empezar precisamente el día que no toca correr.