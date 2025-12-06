ASICS Nimbus 28: así es la zapatilla que redefine la comodidad en el running en 2026

Barcelona ha vuelto a ser el punto de encuentro donde ASICS presenta una de sus grandes apuestas anuales: la Nimbus 28, una zapatilla que no solo actualiza una saga histórica, sino que reafirma el papel del modelo como referente absoluto en el segmento de la amortiguación premium. Tras casi tres décadas de evolución continua, la Nimbus vuelve a demostrar que sigue liderando el camino en confort, estabilidad y sensaciones de carrera.

La nueva versión se ha construido bajo el paraguas conceptual de Float State, una propuesta que ASICS ha trabajado para que cada corredor experimente una conexión más fluida entre mente y cuerpo. No es solo un lema: es una forma de entender el running como espacio de calma y equilibrio, muy alineada con la filosofía Sound Mind, Sound Body que define la identidad de la marca japonesa desde sus orígenes.

En lo puramente técnico, la Nimbus 28 representa un salto más significativo de lo que aparenta. La mediasuela incorpora la nueva formulación FF Blast+ Eco, más ligera, más blanda y con mayor retorno de energía, una combinación que permite mantener la personalidad amortiguada del modelo sin renunciar a una pisada más dinámica. Se une a PureGEL, una versión más suave y eficiente del clásico GEL, situada estratégicamente en el talón para maximizar la absorción de impactos. El conjunto logra un tacto más amable y progresivo, especialmente en los rodajes largos o en semanas de carga elevada.

El upper también evoluciona con un Engineered Knit de triple densidad que reduce peso y ofrece un ajuste más preciso, limpio y ventilado. La lengüeta, ahora más fina y elástica, mejora la comodidad sin sumar gramos, mientras que el nuevo sistema de ojales tipo loop reparte mejor la tensión en cada tirón del cordón. El talón, más bajo en la zona del Aquiles, apuesta por liberar el movimiento natural y evitar rozaduras en corredores de uso intensivo.

La suela estrena una configuración Hybrid ASICS Grip, que combina tracción avanzada y una durabilidad mejorada con menos material. El compuesto AHAR+ refuerza la zona trasera, prolongando la vida útil sin penalizar la ligereza. El resultado es una plataforma estable, fiable y adaptada para entrenamientos diarios en prácticamente cualquier superficie urbana.

Especificaciones técnicas de la ASICS Nimbus 28

Tipo de zapatilla: Entrenamiento diario

Pisada: Neutra / Plantillera compatible

Terreno recomendado: Asfalto y superficies urbanas Peso: 242 / 281 gramos (dependiendo de la talla) Drop: 8 mm Amortiguación: FF BLAST™ PLUS : espuma más ligera y blanda, con mejor retorno de energía.

: espuma más ligera y blanda, con mejor retorno de energía. PureGEL™ en talón: absorción de impacto superior, tacto más suave en cada aterrizaje. Upper: Engineered Knit más ligero, flexible y transpirable.

más ligero, flexible y transpirable. Lengüeta más fina, elástica y ventilada.

Collar rediseñado para mayor confort y ajuste ceñido.

Menos peso, mejor ventilación y ajuste más homogéneo. Suela: HYBRID ASICSGRIP™ : mayor tracción en seco y húmedo.

: mayor tracción en seco y húmedo. Refuerzos AHAR+ en zonas de desgaste.

Todo este conjunto de innovaciones responde al espíritu Kaizen, la mejora constante que ha guiado el ADN de ASICS desde su fundación. La Nimbus 28 no reinventa lo que ya funciona; lo pule, lo afina y lo adapta a un corredor que busca confort absoluto sin desconectarse de las sensaciones de fluidez.

Pensada para pisada neutra o usuarios de plantillas, la nueva Nimbus se sitúa de nuevo como la opción ideal para quienes priorizan comodidad, estabilidad y protección articular en tiradas largas o sesiones frecuentes. Una zapatilla construida para durar, para cuidar al corredor y para convertir cada entrenamiento en un ejercicio de bienestar.

La ASICS Nimbus 28 ya está disponible con un precio oficial de 200 euros, en múltiples combinaciones de color tanto para hombre como para mujer.