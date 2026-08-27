Asics, la marca que más brilló en la OCC 2026: Benítez y Alonso, sus grandes estandartes

La OCC del UTMB Mont Blanc 2026 dejó, además de un final femenino histórico y un dominio francés en la categoría masculina, un ganador silencioso fuera de la pista: Asics. La marca japonesa firmó una de sus jornadas más redondas en Chamonix, con seis corredores propios repartidos entre los diez primeros de ambas categorías, dos podios españoles incluidos.

Miguel Benítez, de solo 23 años, protagonizó la remontada del día en la prueba masculina. Empezó vigesimocuarto en Champex-Lac, todavía en la zona templada del pelotón, y no dejó de escalar posiciones: veinte en La Giète, quinto en el Col de Balme tras ganar dieciséis puestos de golpe, cuarto en Vallorcine y Argentière, y finalmente tercero en meta, con 5:17:43. Antonio Martínez, también de Asics, completó un buen día en la undécima plaza, fiel a su patrón habitual de remontar carrera adentro.

En categoría femenina, Sara Alonso logró en Chamonix el resultado que llevaba tres años persiguiendo: el podio. Tras dos cuartos puestos consecutivos en 2024 y 2025, la corredora vasca terminó tercera con 6:09:11, a solo 1:01 de la ganadora, en el podio más ajustado de la historia de la carrera. "Tres años después estoy en el podio que soñé", declaró tras cruzar la meta, visiblemente agotada pero feliz. Días después, en un mensaje en sus redes, profundizó en lo vivido: "Ayer soñé, ayer me lo creí y ayer lo peleé desde el primer hasta el último metro de los 61 kilómetros. Aunque haya sido un tercer puesto, me sabe a oro y me siento orgullosa de cómo lo peleé hasta el final".

También quiso poner en valor el momento para el deporte femenino: "El deporte femenino ayer dio un show para la historia: 6 horas de carrera después el podio se cerró en apenas 1 minuto", con un agradecimiento directo a Lauren Gregory y Naomi Lang. La corredora reconoció además el precio físico del esfuerzo, "rozando el colapso" en la última hora de carrera.

También corriendo con Asics, Makena Morley fue cuarta e Ida Amelie Robsahm quinta, un trío que la propia marca celebró en sus redes: "Extraordinaras actuaciones de Sara, Makena e Ida en Chamonix".

Mientras tanto, Greta García Morán firmó una de las remontadas más llamativas del día: arrancó trigésimo segunda en Champex-Lac y terminó octava, tras un salto de quince puestos en la subida de La Giète. En su propio mensaje de agradecimiento, la corredora dedicó el resultado a quienes le "quitan tiempo" por sus horas de entrenamiento: "Especialmente dedicada a todos los que este del trail me quitas tiempo de estar conmigo. Creo que es la mejor forma de recompensaros", cerrando con un agradecimiento a todo su equipo.

Las MetaFuji Trail 2, protagonistas

Parte del éxito de Alonso tiene nombre propio: las Asics MetaFuji Trail 2, la zapatilla con placa de carbono con la que ha corrido toda la segunda mitad de temporada, desde la Sierre-Zinal. También fueron las que utilizó Miguel Benítez.

La corredora ya explicó en los días previos a la carrera por qué confiaba en este modelo para la OCC: un recorrido que combina fuerte desnivel con un tramo final largo y muy corredor, precisamente el terreno donde este tipo de zapatillas más rinde. "A nivel general del recorrido hay bastante más parte corredora que técnica, entonces pienso que me van a ayudar mucho, sobre todo los últimos 10 km", aseguraba en la previa.

Del Monte Fuji al Mont Blanc: una apuesta que viene de lejos

El buen momento de Asics en Chamonix no nace de la nada. La marca ha llevado este agosto su visión del trail running al corazón de la ciudad con dos experiencias para la comunidad: el primer ASICS Trail Pop-Up de su historia y el ya consolidado ASICS Trail Camp, ambos pensados para que los corredores descubran de cerca la última gama de producto y la filosofía "Sound Mind, Sound Body" de la marca.

La propia MetaFuji Trail 2 tiene ya su propia historia en Chamonix antes incluso de esta edición: el año pasado, sus atletas Tom Evans y Ben Dhiman firmaron un primer y segundo puesto compitiendo con un prototipo de la zapatilla, que ahora llega al mercado bajo ese nombre. El diseño incorpora detalles de caligrafía japonesa como guiño a la herencia de la marca, y toma como referencia simbólica el liquen, un organismo capaz de prosperar en los entornos más exigentes de montaña, como metáfora de la resiliencia y la perseverancia que exige este deporte. Ver a Sara Alonso subir al podio con este mismo modelo confirma, un año después, que aquel prototipo tenía fundamento.

Ben Dhiman / Remi Ferodet

Con dos podios, dos top cinco adicionales y un top ocho más entre las mujeres, además de un top once masculino, Asics se despide de esta edición de la OCC como una de las grandes triunfadoras de la semana, aunque su nombre no aparezca en ningún cartel de premios. Y la marca japonesa todavía tiene bala en la recámara para lo que queda de semana en Chamonix: aunque Tom Evans, vigente campeón de la UTMB, no repite dorsal este año, Asics sigue contando con nombres de peso en las dos grandes citas que quedan por delante.

Benjamin Roubiol llega a la CCC como uno de los favoritos por índice UTMB, y Ben Dhiman, el mismo corredor que el año pasado firmó podio junto a Evans con el prototipo de la MetaFuji Trail 2, defiende los colores de la marca en la mismísima UTMB. La OCC, con sus dos podios españoles, puede quedarse en poco más que el aperitivo de lo que Asics quiere demostrar esta semana en el Mont Blanc.