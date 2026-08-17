Asics lanza el Sonicblast 2 dentro de su nueva colección Rise & Shine

Asics presenta la colección Rise & Shine, inspirada en la energía, el optimismo y los nuevos comienzos que llegan con el movimiento al amanecer. Arraigada en el ritual del entrenamiento matutino, la colección celebra el impacto positivo que el movimiento puede tener tanto en el cuerpo como en la mente, bajo la filosofía de la marca, Mente Sana en un Cuerpo Sano.

Diseñada para inspirar a los runners a afrontar el día que tienen por delante, la colección reúne ocho siluetas emblemáticas de running de Asics, cada una reinterpretada con vibrantes combinaciones de color inspiradas en el amanecer. En el centro de la propuesta se encuentra el nuevo modelo Sonicblast 2, diseñado para ofrecer una experiencia de carrera aún más ligera, ágil y receptiva. Junto a su debut, la colección incluye también ediciones inspiradas en el amanecer de algunas de las líneas de running más queridas de la marca, entre ellas el Gel-Kayano 33, el GT-2000 15, el Gel-Nimbus 28 y el Gel-Cumulus 28.

El Sonicblast 2 incorpora varias tecnologías clave. La entresuela FF Blast Max aporta una amortiguación ligera y enérgica, mientras que el sistema FF Turbo Squared, con su capa superior y el Trampoline Pod, ofrece un potente retorno de energía y una sensación elástica de siguiente nivel. La tecnología Forked Astroplate, en forma de horquilla, eleva la experiencia de respuesta, aportando propulsión y rebote sin renunciar a la ligereza. Completa el conjunto un nuevo empeine de malla técnica, rediseñado para ofrecer una sensación más suave, transpirable y cómoda durante el entrenamiento diario.

Así luce la SonicBlast 2 en carrera / ASICS

Respecto a su predecesor, el Sonicblast 2 reduce el peso hasta los 242 gramos en hombre y 212 en mujer, frente a los 256 y 223 gramos del modelo anterior, manteniendo el mismo drop de 8 mm y una altura total de entre 37 y 46 mm según la talla. Dentro de la familia Blast de Asics, el Sonicblast 2 se sitúa como la opción de rebote propulsivo, ideal para carreras a ritmo alto e interválicas, entre el Novablast 6, pensado para el entrenamiento diario, y el Superblast 3 y el Megablast, orientados a distancias largas y carreras rápidas respectivamente.

"Lo que hace que la línea Sonicblast sea única dentro de la familia Blast es su capacidad de ofrecer una experiencia muy energética mediante una combinación de amortiguación y propulsión mecánica", explica Paul Lang, Gerente Senior de Producto Global de Calzado de Running de Performance en Asics. "Al replantear la geometría del Astroplate y su interacción con el sistema de amortiguación circundante, logramos crear una pisada que se siente más ligera, más suave y más fluida, preservando al mismo tiempo el rebote distintivo que los runners asocian con esta línea".

La atleta de fondo de élite Izzi Batt-Doyle, corredora del equipo Asics, valoró también las sensaciones del nuevo modelo. "Lo que más me llamó la atención de inmediato fue lo ligero que se siente bajo el pie, sin dejar de ofrecer ese rebote característico por el que se conoce al Sonicblast. Es una zapatilla que hace que las sesiones rápidas se sientan eficientes y agradables a la vez".

Sobre la inspiración detrás de la paleta de color de la colección, Lindsay Fattlar, Gerente Senior Global de Color de Performance Running en Asics, explicó que el amanecer representa "posibilidad, renovación y la decisión de estar presente para uno mismo antes de que comience el día", una idea que se traslada a una paleta que evoluciona a lo largo de la colección de la misma manera en que el cielo cambia durante la mañana.

La colección se completa con prendas técnicas como el Metarun 5in Short, con tecnología Actibreeze y soluciones de almacenamiento inteligente, el Metarun Split Short, pensado para carreras largas gracias a su elasticidad en dos direcciones, y el Metarun SS Top, una camiseta ligera y transpirable con tejido de mapeo corporal estratégico.