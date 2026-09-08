Asics se convierte en el nuevo patrocinador principal del Maratón de París

ASICS ha anunciado que se convertirá en socio principal del Maratón de París a partir de 2027, profundizando así una relación con el evento que se remonta a 17 años. El recién bautizado Maratón Asics de París celebrará su 50ª edición el 4 de abril de 2027.

Esta colaboración marca un nuevo e importante capítulo para la marca japonesa y para una de las maratones más grandes del mundo, unidas en torno a la creencia compartida del poder del deporte para conectar a las personas y elevar el espíritu.

Esta colaboración plurianual se enmarca en el compromiso más amplio de ASICS para ayudar a los parisinos a disfrutar de los beneficios del ejercicio físico. En 2024, la marca puso en marcha "Paris, bouge ton esprit" ("París, mueve tu mente"), un programa desarrollado junto al Ayuntamiento de París que ofrecía sesiones de entrenamiento gratuitas, préstamo de material y asesoramiento de expertos, complementado con inversiones en la renovación de infraestructuras deportivas locales.

"Convertirnos en patrocinador principal del Maratón de París es un motivo de enorme orgullo para Asics. Tras 17 años juntos, hemos sido testigos de primera mano de lo que este evento significa para los corredores, los aficionados y las comunidades que llenan las calles de París de energía y emoción", explica Eddy Ferhi, director de marketing de Asics Francia. "Queremos rendir homenaje a cada uno de esos recorridos creando una experiencia diseñada por y para los corredores", añade.

Una nueva identidad para una nueva etapa

El patrocinio principal se plasmará a través de una identidad renovada del evento y del nuevo eslogan "La Joie court les rues" ("París corre con alegría"). El concepto rinde homenaje al carácter único de la prueba: un exigente reto personal que se convierte en una poderosa experiencia colectiva gracias a la energía de los corredores, los aficionados, los voluntarios y las comunidades locales.

"La 50ª edición nos brinda una oportunidad única para celebrar la historia del Maratón de París, al tiempo que abrimos un nuevo y ambicioso capítulo junto a Asics", afirma Laurent Sturtz, presidente de Cadence Running United.

Se abre el plazo de inscripción para la 50ª edición

El plazo de inscripción para el sorteo del Maratón Asics de París 2027 se abre este mismo 8 de septiembre de 2026. Dado que la demanda supera el número de plazas disponibles, los dorsales de inscripción general se asignarán por sorteo, lo que garantizará a todos los solicitantes las mismas oportunidades independientemente de cuándo presenten su solicitud. Los primeros resultados se anunciarán a partir del 1 de octubre de 2026.

El evento también presentará iniciativas destinadas a hacer la participación más accesible, entre las que se incluyen las inscripciones por equipos y el apoyo a comunidades locales y causas benéficas. El recorrido de la 50ª edición se dará a conocer a principios de 2027.