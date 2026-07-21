ASICS cambia su zapatilla de trail más rápida: así es la Metafuji Trail 2

ASICS ha llevado la Metafuji Trail 2 un paso más hacia el terreno de las superzapatillas de montaña. La segunda generación llega con una receta muy concreta: 255 gramos, 5 mm de drop, una nueva placa de carbono completa en forma de X y espuma FF LEAP en la zona superior de la mediasuela. La marca la plantea para correr rápido en pruebas exigentes y, sobre el papel, los cambios también buscan una mejor adaptación cuando el terreno deja de ser limpio y previsible.

La pieza que más cambia el carácter de la zapatilla es esa placa de carbono en X. ASICS explica que su geometría mantiene la propulsión y permite deformarse de manera más independiente sobre apoyos irregulares. La idea tiene sentido en trail, donde una placa demasiado rígida puede complicar las cosas cuando aparecen piedras, peraltes, bajadas rotas o apoyos laterales.

Se combina con FF LEAP por encima y FF BLAST PLUS por debajo, buscando rebote, protección y estabilidad.

Así se ve el nuevo upper / ASICS

También baja el perfil respecto a la primera Metafuji Trail. Pasa de 39,5-44,5 mm a 36,5-41,5 mm, mantiene los 5 mm de drop y recorta unos cinco gramos en talla unisex US 9. Ese descenso de tres milímetros puede acercar el pie al terreno sin renunciar a una mediasuela generosa, un detalle interesante para el control en zonas técnicas.

La suela sigue confiando en ASICSGRIP con tacos de 3,5 mm, una configuración que, por dimensiones, parece más orientada a terreno compacto, mixto y corrible que a barro profundo.

Así se ve la nueva suela / ASICS

El upper Motion Wrap combina materiales ligeros con hilos elastoméricos para sujetar el mediopié, mientras que el nuevo collar tipo calcetín incorpora Speed Lace y un bolsillo para guardar el sobrante del cordón. Son detalles pequeños, pero en competición cuentan cuando se busca un ajuste firme sin añadir estructura innecesaria.

ASICS asegura que la METAFUJI TRAIL 2 fue probada por 23 atletas y evolucionó a través de siete prototipos. Tom Evans y Ben Dhiman compitieron con una versión inicial en Chamonix en 2025 y terminaron primero y segundo. Evans destaca precisamente la combinación de velocidad y amortiguación: "Se siente ligera y propulsiva en las subidas, pero sigue siendo cómoda y controlada incluso en esfuerzos largos y técnicos".

Por planteamiento, estamos ante una zapatilla para corredores con experiencia que quieran exprimir ritmos altos en montaña y valoren una sensación reactiva por encima de la polivalencia absoluta. Falta comprobar cómo responde cuando se acumulan horas, fatiga y terreno realmente roto, pero la evolución técnica es clara: menos altura, una placa más adaptable y una mediasuela más agresiva para competir.