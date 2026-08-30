ASICS y Adidas se reparten el trono: así ha sido la guerra de marcas en el UTMB Mont-Blanc 2026

Cuando termina la semana grande de Chamonix, el relato suele quedarse en los nombres: quién ha ganado, quién ha sorprendido, quién se ha quedado a las puertas del podio. Pero por debajo de esa capa hay otra guerra, mucho más silenciosa, que se libra en los pies de los corredores. Repasando los 60 puestos de los tres top 10 (masculino y femenino) de la UTMB, la CCC y la OCC de esta edición 2026, el reparto de marcas deja un cuadro bastante más equilibrado del que cabría esperar, y algunas sorpresas que merece la pena contar.

La gran sorpresa de la prueba reina fue Ben Dhiman, que se llevó la victoria masculina de la UTMB corriendo con ASICS Trail, una marca que en el imaginario colectivo del ultra trail todavía no ocupa el lugar de gigantes como Salomon o Hoka. No fue un caso aislado: Virgile Moriset, cuarto en esa misma carrera, corrió también con ASICS, lo que convierte a la marca japonesa en la gran triunfadora de la distancia reina, con dos de los diez primeros puestos masculinos.

En la OCC repitió el golpe con Miguel Benítez, tercero, y con Ida Amelie Robsahm, quinta en categoría femenina, sumando cuatro podios ASICS solo entre esas dos carreras.

Resumen por marcas (top10 en UTMB, CCC y OCC) Adidas — 8 podios : Kaspersen (1ª CCC), McCann (2ª CCC), Fielder (5ª CCC), Simpson (8º OCC), Malina (9º OCC)

: Kaspersen (1ª CCC), McCann (2ª CCC), Fielder (5ª CCC), Simpson (8º OCC), Malina (9º OCC) ASICS — 7 podios : Dhiman (1º UTMB), Moriset (4º UTMB), Benítez (3º OCC), García Morán (8ª OCC), Robsahm (5ª OCC), Alonso (3ª OCC), Erkkilä (6ª CCC)

: Dhiman (1º UTMB), Moriset (4º UTMB), Benítez (3º OCC), García Morán (8ª OCC), Robsahm (5ª OCC), Alonso (3ª OCC), Erkkilä (6ª CCC) Hoka — 6 podios : Troyer (3º CCC), Ji Duo (7º CCC), Puppi (7º OCC), Wyder (6ª OCC), Schmitz (3ª UTMB), Akiyama (7ª CCC)

: Troyer (3º CCC), Ji Duo (7º CCC), Puppi (7º OCC), Wyder (6ª OCC), Schmitz (3ª UTMB), Akiyama (7ª CCC) Nike ACG — 5 podios : Olson (3º UTMB), Lichter (4ª CCC), Gregory (1ª OCC), Kowalczyk (9ª OCC), Oemus (10ª OCC)

: Olson (3º UTMB), Lichter (4ª CCC), Gregory (1ª OCC), Kowalczyk (9ª OCC), Oemus (10ª OCC) Kailas Fuga — 5 podios : Minoggio (1º CCC), López (5º UTMB), Tschumi (10º UTMB), Arsenio (2º CCC), Hau Ha Thi (7ª OCC)

: Minoggio (1º CCC), López (5º UTMB), Tschumi (10º UTMB), Arsenio (2º CCC), Hau Ha Thi (7ª OCC) Brooks — 4 podios : Grenfell-Shaw (4º CCC), Tiphene (7º CCC), Delpeuch (9º CCC), Felber (10º CCC)

: Grenfell-Shaw (4º CCC), Tiphene (7º CCC), Delpeuch (9º CCC), Felber (10º CCC) Salomon — 3 podios : Kiplimo (2º OCC), Paccard (5º CCC), Bartholomew (7ª UTMB)

: Kiplimo (2º OCC), Paccard (5º CCC), Bartholomew (7ª UTMB) Team On — 3 podios : Chassagne (2º UTMB), Charvolin (8º UTMB), Dombrowska (6ª UTMB)

: Chassagne (2º UTMB), Charvolin (8º UTMB), Dombrowska (6ª UTMB) La Sportiva — 1 podio : Bonnecarrère (7º UTMB)

: Bonnecarrère (7º UTMB) Dynafit — 1 podio : Namberger (6º UTMB)

: Namberger (6º UTMB) Inov8 — 1 podio : Noël (9º UTMB)

: Noël (9º UTMB) Norda — 1 podio : Entrekin (2ª UTMB)

: Entrekin (2ª UTMB) Altra — 1 podio : Arnold (4ª UTMB)

: Arnold (4ª UTMB) Arc'teryx — 1 podio : Lowther (5ª UTMB)

: Lowther (5ª UTMB) Merrell — 1 podio : Tranchand (1º OCC)

: Tranchand (1º OCC) Compressport — 1 podio: Leboeuf (10ª CCC)

Si hay una marca que puede presumir de dominio absoluto en una sola prueba, esa es Brooks en la CCC masculina. Cuatro de los diez primeros clasificados (Luke Grenfell-Shaw cuarto, Guillaume Tiphene séptimo, Mathieu Delpeuch noveno y Anthony Felber décimo) corrieron con Brooks Trail Runners, un resultado que no se explica por casualidad y que convierte a esta carrera en el gran escaparate de la marca esta semana.

En el terreno femenino, Adidas fue la protagonista silenciosa. Yngvild Kaspersen y Toni McCann, primera y segunda en la CCC, corrieron ambas con la marca de las tres bandas, y Caitlin Fielder añadió un quinto puesto con la variante Adidas Terrex. Es un resultado especialmente llamativo porque Kaspersen, además, se convirtió con esa victoria en la primera bicampeona de la historia de la CCC femenina, rompiendo una racha que llevaba trece años sin repetirse.

Kaspersen gana por segunda vez la CCC en Chamonix / Franck ODDOUX

Nike ACG, por su parte, jugó fuerte en distancias más cortas y en el terreno femenino: Caleb Olson, tercero en la UTMB masculina, corrió con ACG, y en la OCC femenina la marca colocó a Lauren Gregory en primera posición y a Bailey Kowalczyk en novena. Jennifer Lichter, cuarta en la CCC femenina, completó el póker de podios Nike ACG esta semana.

Los españoles arrasan con Asics

Para la representación española, el dato que más va a interesar en casa es que las tres corredoras españolas que subieron a un top 10 esta semana lo hicieron con la misma casa: Sara Alonso (tercera en la OCC) y Greta García Morán (octava en la OCC) corrieron con ASICS, igual que Miguel Benítez, tercero en la general masculina de esa misma prueba. Tres podios españoles, y los tres con la misma zapatilla en los pies.

Sara Alonso y Miguel Benítez, tras su éxito en Chamonix / ASICS

Hoka es el patrocinador oficial de la carrera y pese a no liderar en número de podios, sí estuvo presente en los lugares más simbólicos: Hans Troyer subió al podio de la CCC (tercero) en su debut europeo, y Francesco Puppi, uno de los grandes nombres del cartel, fue séptimo en la OCC tras bajar de distancia como movimiento calculado de gestión de temporada. Kailas Fuga, por su parte, coronó la CCC masculina con Cristian Minoggio, y colocó también a Joaquín López (quinto) y Jean-Philippe Tschumi (décimo) en el top 10 de la UTMB.

En el cómputo global de las tres carreras, el resumen queda así: Adidas lidera con ocho podios entre sus variantes (incluyendo Terrex), ASICS le sigue de cerca con siete, Hoka suma seis, Nike ACG y Kailas Fuga cierran el grupo de cabeza con cinco cada una, y Brooks, pese a concentrar todos sus podios en una sola carrera, se queda con cuatro. Salomon y On, dos de las marcas más asociadas históricamente al ultra trail, aparecen en el reparto pero lejos de dominarlo, con tres podios cada una.