HYROX aterriza en Barcelona: claves para preparar la competición que mezcla carrera y fuerza

Barcelona acoge del 14 al 17 de mayo una nueva competición oficial de HYROX, un evento deportivo internacional de fitness, que combina carrera y ejercicios de fuerza, y que la pasada edición congregó a más de 10.000 atletas.

La prueba consiste en completar 8 kilómetros de carrera, intercalados con 8 workouts funcionales, como empujes de trineo, wall balls o remo. Una propuesta que mezcla resistencia, fuerza y alta intensidad y que se ha consolidado en los últimos años como una de las citas de fitness con mayor crecimiento.

Para participar en una competición de estas características es necesario prepararse y entrenar el cuerpo para poder sostener pruebas de alta intensidad y evitar lesiones. En la ciudad de Barcelona, hay clubes como DiR Tuset Boutiques que cuenta con un centro oficial HYROX en el que diariamente se llevan a cabo entrenamientos específicos y simulacros: esta semana, como previa a la gran cita se han llevado a cabo un total de 16.

Luis Enrique Conde, director técnico del centro, cuenta las claves para prepararse: "el primer paso es entender bien el formato de la prueba y estructurar el entrenamiento en torno a sus demandas específicas: ocho kilómetros de carrera intercalados con ocho workouts. A partir de esta base, la preparación debe apoyarse en varios pilares clave. Lo primero es realizar un análisis previo para identificar fortalezas y carencias".

El HYROX, uno de los deportes de moda en España / DIR

Para Conde la carrera es uno de los ejes principales del entrenamiento y resulta fundamental controlar el ritmo y trabajar en la llamada zona 2, un esfuerzo aeróbico sostenible que permite mantener la carrera incluso con fatiga muscular. En paralelo, el entrenamiento de fuerza: "Se recomienda dedicar al menos dos sesiones semanales, comenzando por ejercicios básicos como sentadillas, flexiones o remos, e incorporando progresivamente trabajo técnico, excéntrico o pliométrico para mejorar la eficiencia y reducir el impacto", añade Conde.

Una vez consolidada esta base, es clave entrenar los gestos técnicos propios del HYROX, como el uso del SkiErg, el trineo, los burpees o los wall balls, para ganar confianza y eficiencia el día de la prueba.

El componente mental

Para participar, no se puede olvidar el factor mental: "HYROX es una competición exigente a nivel físico, pero también psicológico. Saber gestionar el esfuerzo, marcarse objetivos parciales y mantener la concentración es determinante. Todo ello debe construirse desde dos principios básicos: paciencia y constancia. No hay atajos. Una preparación progresiva, bien planificada y disfrutada es la única vía para llegar a la competición en buenas condiciones y vivir la experiencia de forma saludable", concluye Conde.

En DiR Tuset Boutiques, uno de los clubs pioneros de esta disciplina en Catalunya, hay ya varias decenas de alumnos y alumnas en las clases que se entrenan semanalmente y se están preparando para participar en las pruebas oficiales que se disputarán próximamente en Barcelona.