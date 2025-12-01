Así nació el Maratón de Valencia, uno de los más rápidos del mundo

El Maratón de Valencia no siempre fue la locomotora del running español que conocemos hoy. Su historia se remonta a 1981, cuando un grupo de apasionados del atletismo de la SD Correcaminos imaginó, en el bar Danubio, una carrera que conectara a la ciudad con el auge del maratón popular.

Aquella primera edición reunió a 640 corredores y un puñado de voluntarios que, sin saberlo, estaban poniendo la primera piedra de un fenómeno deportivo y social que hoy marca tendencia en todo el mundo.

Durante sus primeras tres décadas, el maratón creció paso a paso, adaptándose a nuevos circuitos y a una participación cada vez más internacional. Pero fue en 2011 cuando Valencia dio el salto definitivo: cambio de fecha, recorrido rediseñado y la icónica meta sobre la pasarela azul de la Ciudad de las Artes y las Ciencias.

Ese giro estratégico, acompañado por el impulso de la Fundación Trinidad Alfonso y la marca “Valencia Ciudad del Running”, transformó por completo la identidad de la prueba.

El recorrido del Maratón de Valencia, a nivel del mar

A partir de 2011, el maratón se convirtió en un imán para la élite. El circuito, totalmente llano y a nivel del mar, combinado con temperaturas suaves de otoño, ofrecía unas condiciones privilegiadas para correr muy rápido. Y llegaron las marcas: primero el récord nacional del circuito en 2013, luego los 2:03:51 de Kinde Atanaw en 2019, y más tarde el impresionante 2:01:48 de Sisay Lemma en 2023, una de las mejores marcas de la historia.

En mujeres, el nivel tampoco ha dejado de crecer con tiempos por debajo de 2:16 que hasta hace pocos años parecían reservados a Berlín o Londres.

A nivel nacional, Tariku Novales estableció el nuevo récord de España en la modalidad en el recorrido de Valencia y lo hizo con un tiempo de 2:05:48 siendo el primer español en bajar del 2:06.

Doble récord de España en Valencia / Twitter

En categoría femenina, Majida Maayouf ostenta el récord nacional con 2:21:27, logrado también en la capital valenciana en 2023.

Reconocimiento mundial

El reconocimiento internacional llegó en 2016 con la Etiqueta Oro de la IAAF, pero fue en 2020 cuando Valencia escribió su página más brillante: World Athletics le otorgó la Platinum Label, convirtiéndose en el primer maratón español en lograr la máxima distinción mundial. Ese sello certifica excelencia organizativa, seguridad, control antidopaje y una experiencia para el corredor al nivel de los grandes “majors”.

Hoy, con más de 30.000 participantes, récords nacionales que caen cada año y una proyección mediática global, el Maratón de Valencia no solo es la carrera más rápida de España: es el sueño de miles de corredores que buscan vivir —o volar— sobre su mítica pasarela azul.