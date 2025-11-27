Arranca la temporada blanca en el Pirineo con un fin de semana de aperturas históricas

La espera ha terminado. Este fin de semana, los amantes del esquí y el snowboard están de enhorabuena: el Pirineo da el pistoletazo de salida a la temporada 2025-26 con una apertura generalizada de estaciones que, en algunos casos, no se recordaba tan temprana ni tan prometedora desde hace años. La combinación de nevadas recientes, frío sostenido y un trabajo incansable de los equipos técnicos ha hecho posible un arranque soñado.

Masella, la más madrugadora

Masella fue la primera en mover ficha y abrir el miércoles 26 de noviembre, adelantándose a todas las estaciones del Pirineo y de España. Gracias a las inversiones en modernización de su red de nieve producida, ha estrenado temporada con 11 km esquiables repartidos en 6 pistas, con espesores de entre 30 y 35 cm de nieve. Un inicio ambicioso que responde también a objetivos sociales y económicos en la comarca de la Cerdanya .

La Molina marca el ritmo del Pirineu365

Este sábado 29, La Molina entra en acción como abanderada del grupo Pirineu365, que agrupa a las seis estaciones gestionadas por Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC). Con 14 pistas abiertas y 5 remontes operativos en zonas como Pista Llarga y Cap de Comella, ofrece además una amplia gama de actividades complementarias —desde tubbing hasta circuitos de fauna o el Campamento de Nadal—, convirtiéndose en una opción ideal para familias. Como novedad, este fin de semana todos los forfaits de temporada de FGC serán válidos en La Molina .

Baqueira Beret: el mejor arranque en años

La joya aranesa del Pirineo catalán vive su mejor inicio de temporada desde 2019. Con 40 pistas abiertas y 54 km esquiables distribuidos entre Baqueira, Beret y Bonaigua, inaugura este sábado 29 con remontes activos en todas sus áreas. Las recientes borrascas han dejado más de 40 cm de nieve en cotas altas, y el frío intenso ha permitido reforzar la base con nieve producida .

Ordino Arcalís se adelanta en Andorra

En el Principado, la estación de Ordino Arcalís se ha adelantado a la fecha oficial del 5 de diciembre y abrió este jueves 27 el área de La Coma, con remontes ya operativos y servicios como restauración, escuela de esquí y tiendas a pleno rendimiento. Este adelanto reafirma su fama de tener la mejor calidad de nieve del país .

Formigal: nieve polvo y fiesta para el debut

El Grupo Aramón se suma con fuerza este sábado 29 en Formigal, que arranca con 47 km esquiables repartidos en sus cuatro sectores y todos los valles abiertos, gracias a las intensas nevadas (hasta 60 cm en 48 horas). El Opening de Marchica, con la actuación de Juan Magán, promete además ponerle ritmo al après-ski más célebre del Pirineo .

Y lo mejor, aún por llegar

El resto de estaciones de FGC (Vall de Núria, Vallter, Espot, Port Ainé y Boí Taüll), así como otras del grupo Aramón como Cerler, tienen previsto abrir para el puente de la Purísima, si se mantienen las condiciones actuales. Los equipos trabajan a contrarreloj para ofrecer el mayor número de pistas y servicios posibles de cara a uno de los momentos más importantes de la temporada.