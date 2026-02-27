Arranca la Lliga Castelló Nord 2026: Borriol reúne a 855 trail runners en su gran clásico

La Marxa a Peu per Borriol celebra su XXVII edición este domingo 1 de marzo con el cartel de dorsales agotados y el privilegio de abrir, un año más, la Lliga Castelló Nord 2026, el circuito que marca el pulso del trail provincial desde la primera zancada.

Un total de 855 participantes tomarán la salida desde la Plaça de la Font en una jornada que vuelve a reunir a lo mejor del panorama local. La distancia reina, la que puntúa para la categoría absoluta, concentrará el mayor foco: 615 corredores afrontarán 25 kilómetros con 1.250 metros de desnivel positivo, un trazado muy exigente.

En paralelo, la opción corta también tendrá su protagonismo con 240 inscritos en los 15K, repartidos entre la modalidad Joves (24) y la general (216), un formato que ayuda a que la cantera empiece a medirse pronto con la montaña de casa.

Borriol vuelve a ser un retrato fiel del trail castellonense: 796 corredores llegan desde la provincia de Castellón, más del 93% del total, con representación de 214 clubes y 153 poblaciones distintas. El 30,4% de inscritos son mujeres, consolidando una presencia que aporta competitividad y normalidad a cada edición.

En lo deportivo, la salida tendrá nombres a seguir desde el primer tramo. En hombres, atención a Germán Castell y David Prades, capaces de tensar la carrera en cuanto el perfil se empina. En mujeres, la batalla promete con Isabel Llorach, ganadora de la Lliga en 2025, y Anna Martínez, dos apuestas fuertes para inaugurar el año mandando.

La prueba arrancará a las 8:00 horas (CET) con las competiciones de la Lliga (25K y 15K Joves), y a las 8:15 tomará la salida la Marxa 15K no competitiva. Con el Club Muntanyer La Pedrera y el Ayuntamiento de Borriol al mando de la organización, el pueblo para un fin de semana intenso de trail.