Arnold Schwarzenegger, leyenda del culturismo: "Me encanta el aroma a tocino y huevo por la mañana, pero desayuno yogur con granola y también suelo comer huevos con verduras"

A sus 79 años, Arnold Schwarzenegger sigue asegurándose de mantener un buen estado físico y de salud. No, lógicamente ya no es el culturista que era antaño. Pero eso no quiere decir que haya descuidado algo tan básico como la alimentación.

Así desayuna Arnold Schwarzenegger a sus 79 años

Dicho esto, en su última intervención Schwarzenegger confiesa que no puede resistirse al olor del bacon y los huevos de buena mañana. Pero aun así intenta que todos sus desayunos sean saludables y con un buen aporte de proteínas.

Por ejemplo, el actor destaca que lo que más le gusta desayunar es un yogur griego con granola. Pero si tiene algo más de apetito, otro de sus desayunos favoritos le lleva a combinar un buen huevo con una ración de verduras.

Arnold Schwarzenegger en una aparición pública con 77 años. / Klaus Pressberger / Getty Images

Otro plato que destaca Schwarzenegger es una combinación de lentejas con cereales y verduras. En caso de que haya dudas, todos estos platos forman parte de las recomendaciones habituales de su boletín Arnold's Pump Club.

Asimismo, hay un alimento, o bebida mejor dicho en este caso, que es absolutamente fundamental en el día a día de Arnold Schwarzenegger: el café. Para la leyenda del culturismo, la mañana es el momento clave para tomarlo.

Arnold Schwarzenegger / @Schwarzenegger

El actor de origen austríaco toma café siempre antes de ir al gimnasio, y para justificar su decisión cita un estudio de más de 40.000 adultos según el cual dicha rutina de consumo matutino se asocia con un menor riesgo de mortalidad.

Los datos específicamente muestran lo siguiente:

Las personas que toman café entre las primeras horas de la mañana y al mediodía muestran un 16% menos de riesgo de muerte por cualquier causa.

por cualquier causa. Ese mismo grupo presenta también un 31% menos de riesgo de sufrir enfermedades cardiovasculares respecto a aquellos que no toman café en el mismo rango horario.

Arnold Schwarzenegger / PERIODICO.

Una curiosidad del estudio es que también se contempló los efectos de tomar café durante el resto de horas del día. Sin embargo, los resultados obtenidos no mostraron beneficio alguno que se acercara a hacerlo durante las primeras horas.

Por lo tanto, es posible extraer dos claves en la rutina alimenticia de Arnold Schwarzenegger: por un lado, un desayuno en muchas ocasiones compuesto por verduras y/o cereales, y, por otro lado, un buen café nada más comenzar el día.

Aun así, el hecho de que deje declaraciones como "me encanta el aroma a tocino y huevo por la mañana" deja claro que no se priva de aquello que le genera más placer. Al final, la clave en una dieta está en hacerla saludable y mantenible a largo plazo... y Arnold parece haberlo logrado.