Arianna, propietaria del estudio FS8 en Chamberí en Madrid: "Cuando alguien entra por primera vez y después vuelve a salir, lo ves en su rostro, en su energía"

El fitness funcional es una categoría de ejercicio que prepara el cuerpo para afrontar todas las actividades que se realizan en la vida cotidiana. En los últimos años, esta clasificación de entrenamiento está creciendo en España y Portugal con centros low cost.

En este sentido, el FS8 es un entrenamiento integral que fusiona pilates, tonificación y yoga. Esta experiencia fitness de bajo impacto está estructurada en torno a 8 elementos clave para desarrollar fuerza.

Además, este método está diseñado para todos los niveles de condición física. Así lo resumió la directora general de la franquicia para Reino Unido y Europa, Haydn Elliott, en declaraciones para Gym Factory:

"El comentario que más escuchamos no tienen que ver con alcanzar una mejor marca personal, sino con cómo se sienten al salir por la puerta. Más fuertes, más tranquilos, más ellos mismos", explica la gerente.

Una clase de Yoga / FREEPIK.

La propietaria del estudio FS8 de Chamberí (Madrid), Arianna, afirma lo mismo al citado medio: "Cuando alguien entra por primera vez en el estudio y después vuelve a salir, lo ves en su rostro, en su energía".

Según explica Arianna, esto es lo que más le gusta de FS8: "Sabes que realmente has aportado algo a esa persona, que puedes cambiar su día, su semana, su año o incluso su vida".

En esta misma línea, la propietaria destaca la importancia de los miembros y qué papel tienen los formadores: "Ahora nos cuentan que forman parte de algo, que entrenan con confianza y tranquilidad, y que sus entrenadores siempre les ayudan a dar un paso más".

Actualmente, F45 Training dispone de 13 estudios operativos en España: Alcalá, Madrid, Barcelona, Sitges, Zaragoza, Madrid, Sevilla, Ibiza, Marbella y Mallorca. Por último, hay que añadir el FS8 de Chamberí, en Madrid, con doce meses de actividad.