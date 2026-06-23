Ariadne Artiles (44 años) sorprende con su rutina matutina: "Me doy una ducha de agua y limón"

Hay muchas celebridades que siguen a rajatabla las recomendaciones de los expertos en longevidad con el objetivo de mantenerse en forma; comenzando por desarrollar una rutina matutina adecuada.

Así lo refleja, Ariadne Artiles, modelo española que a sus 43 años ha construido una que le permite empezar el día llena de energía. Pero, ¿en qué consiste esta última exactamente?

Según recogen desde la revista 'TELVA', Ariadne Artiles comienza el día con una sesión de yoga que empieza a las 8 de la mañana para dar paso después a otra de meditación que tendría unos 20 minutos de duración.

No obstante, lo que más llama la atención es lo que haría después: "Luego, toca ducha de agua con limón para limpiar el intestino y mantener el cuerpo alcalino"; algo que hace con el objetivo de mejorar el tracto gracias a los beneficios naturales que aportan ambos elementos.

Según los expertos en nutrición, el limón es un alimento que está repleto de antioxidantes y vitamina C y, por tanto, es lógico que se complemente con agua para crear bebidas propias de este tipo de rutinas matutinas.

Sobre todo porque, además de lo previamente mencionado, cumple con otra función básica que mucha gente pasa por alto después de haber estado durmiendo durante varias horas: se trata de una forma ideal de hidratarnos nada más salir de la cama.

Y es que la salud intestinal ha sido definida por muchos especialistas e investigaciones como uno de los elementos decisivos a la hora de mejorar la longevidad de cualquier persona y, por tanto, vivir más.

De esta manera, Ariadne Artiles empieza su día con una buena dosis de ejercicio físico y nutrientes indispensables para obtener energía de cara a afrontar el resto de la jornada de forma satisfactoria.