Ariadne Artiles (44 años): "He dejado de correr: las caminatas rápidas son mi nueva forma de mantenerme en forma"

Para Ariadne Artiles, moverse no es algo que se imponga, sino algo que forma parte de su día a día casi sin pensarlo. La modelo cuenta cómo organiza su rutina y qué hábitos nunca faltan en su vida. Más allá del físico, deja claro que sentirse bien por dentro es igual de importante que mantenerse en forma.

Sustituye el running por largas caminatas

Uno de los factores que más ha marcado su forma de hacer ejercicio es el cuidado de su espalda. La modelo admite que correr no es una opción para ella, aunque eso no le ha frenado a la hora de mantenerse en forma.

“Por mis problemas de espalda no puedo salir a correr, pero lo compenso con caminatas largas a buen ritmo, que al final son igual de efectivas, o incluso más”, explica.

Caminar más para vivir más: cómo lograr ser más longevos / CMS

Caminar se ha convertido en su principal forma de trabajo cardiovascular, en línea con la tendencia actual que recupera la marcha activa como una herramienta muy eficaz para mejorar el bienestar.

Además, de vez en cuando, Artiles comenta que le gusta entrenar con la guía de un profesional, incorporando nuevas rutinas en sus sesiones para evitar la monotonía y mantener la motivación.

Por otro lado, la modelo reconoce utilizar dispositivos para monitorizar su actividad y mantenerse consciente de su nivel de esfuerzo. "La media recomendada está en 10.000 pasos diarios y, de esta forma, puedo llevar fácilmente un control", explica sobre sus caminatas.