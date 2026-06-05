Ariadne Artiles (44 años) lo tiene claro: "Las caminatas rápidas son igual de saludables o más que correr"

Con 44 años a sus espaldas, Ariadne Artiles apuesta por una filosofía de ejercicio aleajda de los entrenamientos más extremos. La modelo canaria, muy conocida también en redes sociales, ha explicado que debido a sus problemas de espalda, ha tenido que dejar de correr.

Sin embargo, lo más interesante de sus declaraciones es que ha encontrado en las caminatas rápidas una alternativa eficaz para mantenerse en forma y cuidar su salud sin necesidad de correr largas distancias.

"Debido a mis problemas de espalda no puedo correr, pero sustituyo el running por largas caminatas a buen ritmo que son igual de saludables o más", asegura. Esta práctica se ha convertido en uno de los pilares de su rutina diaria y forma parte de un estilo de vida activo que prioriza el bienestar físico y emocional.

Aunque caminar es una actividad automática, se puede hacer de forma incorrecta si no prestas atención / IM Médico

El yoga ocupa un lugar fundamental en su día a día. Artiles admite que es la actividad que practica con mayor frecuencia porque le permite trabajar cuerpo y mente.

Según explica la modelo, esta disciplina le ha ayudado durante todo este tiempo a mantener el equilibrio emocional y a encontrar momentos de calma en medio de sus obligaciones profesionales y familiares.

Más allá del yoga y de las caminatas, la modelo también trabaja ejercicios de fuerza y actividades cardiovasculares con el objetivo de complementar su preparación física, teniendo en mente que su espalda está tocada.

También disfruta de deportes relacionados con el mar, una pasión que atribuye a sus raíces canarias. Entre sus favoritos destacan la natación, el surf y las palas en la playa, actividades que cualquiera de nosotros puede poner en práctica este verano.

Finalmente, un consejo de oro de Ariadne Artiles: controla su actividad diaria con dispositivos tecnológicos como bandas inteligentes o smartwatches que le permiten registrar todos los datos. Su objetivo es alcanzar los famosos 10.000 pasos diarios, cifra con la que no todos los expertos parecen estar de acuerdo.